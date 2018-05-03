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Пробки вышибает? На британском сторожевике Forth нашли проблемы с электропитанием

04.05.2018 Военное обозрение 225 0
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На новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth стоимостью 473,6 млн долларов, специалисты обнаружили около 100 неисправностей, в том числе в системе электропитания, сообщили британские СМИ.

http://asian-defence-news.blogspot.ru/

Как пишет Daily Express со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, неполадки на одном из пяти сторожевых кораблей, создаваемых компанией BAE Systems, были обнаружены по время внутренней проверки через несколько дней после ввода его в строй.

Мы активно поддерживаем королевский флот в решении проблем, затрагивающих ограниченное число болтовых креплений и электросистему на Forth. Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждого из них проводятся отдельные расследования с целью выяснения причин и последствий этого

– передает ТАСС заявление официального представителя BAE Systems.

В данный момент корабль находится в доке Портсмута, где специалисты пытаются исправить поломки. Как ожидается, для этого потребуются две недели.

Официальный представитель минобороны страны назвал "нормальной работу с промышленными партнерами для устранения определенных неисправностей на кораблях после передачи их ВМС".
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
Проекты
RCPV

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