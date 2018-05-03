Дмитрий Песков: пик финансирования перевооружения ВС России пройден



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСC Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Источник: © Михаил Метцель/ТАСC

ЦАМТО, 3 мая. Пик финансирования перевооружения Вооруженных сил РФ пройден, расходы на оборону имеют тенденцию к незначительному снижению. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Д.Песков объяснил тенденцию снижения военных расходов преодолением пика технологического перевооружения Вооруженных сил РФ.

"Об этом говорил президент России в своих различных выступлениях. Напомню, что говорил президент: в России, в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден, он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению. Связано это лишь с тем, что пройден пик технологического перевооружения вооруженных сил Российской Федерации", – пояснил Д.Песков.

По его словам, это не означает замедление или прекращение работы военно-промышленного комплекса. "Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки", – цитирует "РИА Новости" Д.Пескова.