Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Дмитрий Песков: пик финансирования перевооружения ВС России пройден

04.05.2018 ЦАМТО 241 0
0
Понравилась новость?
 0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСC

ЦАМТО, 3 мая. Пик финансирования перевооружения Вооруженных сил РФ пройден, расходы на оборону имеют тенденцию к незначительному снижению. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Д.Песков объяснил тенденцию снижения военных расходов преодолением пика технологического перевооружения Вооруженных сил РФ.

"Об этом говорил президент России в своих различных выступлениях. Напомню, что говорил президент: в России, в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден, он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению. Связано это лишь с тем, что пройден пик технологического перевооружения вооруженных сил Российской Федерации", – пояснил Д.Песков.

По его словам, это не означает замедление или прекращение работы военно-промышленного комплекса. "Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки", – цитирует "РИА Новости" Д.Пескова.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 15:02
  • 9
Российская боевая техника не располагает защитой от "Джавелинов"
  • 04.05 14:58
  • 7
Еще 20 "Аллигаторов". Египет получит партию новейших вертолетов до конца месяца
  • 04.05 14:56
  • 12
«Не слушайте Москву, Израиль легко уничтожит хваленые С-300»
  • 04.05 14:54
  • 6
Первые изображения боевой машины морской пехоты появились в Сети
  • 04.05 14:45
  • 2
Новый мотоцикл «Урал» комплектуется бутылкой водки и консервами
  • 04.05 14:39
  • 1
Во Французском иностранном легионе не будет русско-украинской войны
  • 04.05 14:30
  • 1
Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
  • 04.05 14:29
  • 5
В США назвали главные достоинства Су-57
  • 04.05 13:58
  • 20
Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
  • 04.05 13:56
  • 2
Явление "Панциря-М"
  • 04.05 11:53
  • 2
Хуситы подбили танк "Абрамс" на территории Саудовской Аравии
  • 04.05 11:45
  • 19
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 04.05 11:36
  • 38
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 04.05 11:36
  • 1
Су-27 совершил "непрофессиональный" перехват
  • 04.05 11:33
  • 1
Перл-Харбор, вторая попытка
другие обсуждаемые темы