Вьетнам может приобрести российские ЗРПК "Панцирь"
|
|
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC
ЦАМТО, 3 мая. Вьетнам после успешной демонстрации боевых возможностей в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" в ближайшее время может приобрести данные комплексы.
Как сообщает агентство Soha, ЗРПК "Панцирь" на текущий момент является главным претендентом на замену комплексов ПВО ближнего действия "Стрела-10" и зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4.
Агентство напоминает, что 4-5 лет назад многие эксперты высказывали мнение о том, что Вьетнам в ближайшее время приобретет ЗРПК "Панцирь-С1". Однако по неизвестной причине вплоть до настоящего времени этого так и не произошло (прим. ЦАМТО: в 2015 году Вьетнам закупил дивизион израильских ЗРК "Спайдер").
По оценке издания, в задержке приобретения российских комплексов есть и положительная сторона. В частности, теперь Вьетнам может приобрести модернизированный комплекс "Панцирь-С2" или даже "Панцирь-СМ".
По оценкам, боевая эффективность ЗРПК "Панцирь-СМ" в 1,5-2 раза выше, чем у "Панцирь-С1".
|
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2017 Заложники международного права
30.03.2017 В ВВО стартовали учения управлению группировками ПВО и авиации
16.03.2017 В Бурятии в ходе учений выполнят около 500 ракетных пусков
16.03.2017 Войска ПВО выполнят около 500 ракетных пусков в ходе крупномасштабного учения в Бурятии
06.03.2017 К учениям войск ПВО в ВВО приступили около восьми тысяч человек
06.03.2017 Около 8 тыс. человек участвуют в учениях войск ПВО на пяти полигонах ВВО
18.03.2016 Зенитчики ВВО поразили мишени со скоростью полета 700 метров в секунду
02.03.2016 В Бурятии военнослужащие ВВО проведут боевые пуски ракет на учениях