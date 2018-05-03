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Вьетнам может приобрести российские ЗРПК "Панцирь"

04.05.2018 ЦАМТО 358 0
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

ЦАМТО, 3 мая. Вьетнам после успешной демонстрации боевых возможностей в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" в ближайшее время может приобрести данные комплексы.

Как сообщает агентство Soha, ЗРПК "Панцирь" на текущий момент является главным претендентом на замену комплексов ПВО ближнего действия "Стрела-10" и зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4.

Агентство напоминает, что 4-5 лет назад многие эксперты высказывали мнение о том, что Вьетнам в ближайшее время приобретет ЗРПК "Панцирь-С1". Однако по неизвестной причине вплоть до настоящего времени этого так и не произошло (прим. ЦАМТО: в 2015 году Вьетнам закупил дивизион израильских ЗРК "Спайдер").

По оценке издания, в задержке приобретения российских комплексов есть и положительная сторона. В частности, теперь Вьетнам может приобрести модернизированный комплекс "Панцирь-С2" или даже "Панцирь-СМ".

По оценкам, боевая эффективность ЗРПК "Панцирь-СМ" в 1,5-2 раза выше, чем у "Панцирь-С1".
03.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Вьетнам
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Стрела-10
Шилка

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