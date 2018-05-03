БДК Черноморского флота "Цезарь Куников" впервые прошел под аркой Крымского моста
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Большой десантный корабль «Цезарь Куников».
Источник: www.korabli.eu
ЦАМТО, 3 мая. Большой десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе для участия в праздновании 100-летия ЮВО.
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) "Цезарь Куников" прибыл в город Азов. В период стоянки 4 и 5 мая с 10:00 до 18:00 корабль будет открыт для посещения жителями и гостями города.
Это уже второй проход большого десантного корабля ЧФ под аркой Крымского моста в Керченском проливе. Ранее в сентябре 2017 года БДК "Азов" также совершил переход в Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия города.
Кроме того, для участия в праздничных мероприятиях отряд из 4 кораблей Каспийской флотилии совершил переход из Каспийского моря, прошел по реке Волге и преодолел 13 шлюзов Волго-Донского судоходного канала. Далее, через Цимлянское водохранилище, отряд вышел на реку Дон и прибыл на набережную Ростова-на-Дону.
Также два корабля Черноморского флота – десантный катер "Раптор" и рейдовый буксир – выполнили переход из Черного моря в Азовское, пройдя под аркой Крымского моста, и вошли в русло реки Дон, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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03.05.2018
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