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Расчет С-400 из Поволжья занял первое место на всеармейском конкурсе "Ключи от неба"

04.05.2018 ТАСС 222 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Боевой расчет, дислоцированный в Саратовской области, показал лучший результат по пускам боевых ракет по мишеням, имитирующим аэродинамические, баллистические ракеты

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" из Поволжья занял первое место на всеармейском конкурсе "Ключи от неба", который проходил на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Астраханской области на полигоне Ашулук завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России "Ключи от неба". Боевой расчет зенитных ракетных систем С-400, дислоцированный в Саратовской области, показал лучший результат по пускам боевых ракет по мишеням, имитирующим аэродинамические, баллистические ракеты", - сказали в пресс-службе.

В общем зачете команда Центрального военного округа заняла второе место, золото у команды Ярославского училища. Лучшие расчеты представят Минобороны РФ на международном конкурсе "Ключи от неба" в рамках Армейских международных игр в 2018 году.

В состязаниях были задействованы зенитные ракетные системы С-400, С-300ПС, С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В ходе соревнований участники отработали нормативы заряжания пусковых установок, совершение марша, ведение противовоздушного боя, выполнили практические пуски по мишеням, имитирующим полет воздушных целей.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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