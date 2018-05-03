Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что почти 70% средств пойдут на закупку современного вооружения
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 трлн рублей, почти 70% средств пойдут на закупку современного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3 тыс. 700 заданий на сумму около 1,5 трлн рублей. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники", - заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.
Он отметил, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема выделенных средств.
"В целом показатели размещения гособоронзаказа на 2018 год выше, чем в прошлом году. Вместе с тем до 15 мая (дата завершения контрактации) остается не так много времени, поэтому темпы размещения гособоронзаказа необходимо ускорить", - сказал министр.
По его словам, ведомством приняты меры, которые помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа: сокращены сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств.
Шойгу сообщил, что в ходе селекторного совещания будет рассмотрен ход размещения гособоронзаказа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, кроме того, замминистра обороны Юрий Борисов доложит о принимаемых мерах по увеличению темпов размещения госзаказов. Эта часть совещания проходит в закрытом от СМИ режиме.
Новые корабли ВМФ
Военно-морской флот России до конца 2018 года пополнится еще шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями, заявил Шойгу.
Министр напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения осуществляет Объединенная судостроительная корпорация. "В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус". В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов", - сказал глава ведомства.
Шойгу сообщил, что на селекторном совещании о ходе строительства и ремонта кораблей и подводных лодок доложит президент корпорации Алексей Рахманов.
Повышение пенсий военным
Почти 39 млрд рублей выделено из бюджета для повышения выплат военным в 2018 году, отметил глава Минобороны.
"По инициативе Министерства обороны президентом Российской Федерации принято решение с 1 января этого года в течение трех лет ежегодно индексировать оклады военнослужащих не менее чем на 4%. Также с начала года на 4% повышены пенсии военным пенсионерам и заработная плата гражданскому персоналу", - заявил Шойгу.
"На эти цели в 2018 году нам дополнительно выделено 38,6 млрд рублей", - сказал министр.
Он отметил, что выплаты военным должны соответствовать размеру зарплат в ведущих отраслях экономики, а военные пенсии индексироваться сверх уровня инфляции. Такая работа также ведется.
Шойгу подчеркнул, что руководство страны уделяет большое внимание вопросам социального обеспечения военных.
Военная ипотека
"С 2012 года число участников накопительно-ипотечной системы в Вооруженных Силах возросло в 2,5 раза и сейчас превышает 216 тыс. человек", - сказал Шойгу, отметив, что "такая форма приобретения жилья набирает популярность среди личного состава".
По его словам, в прошлом году из 23 тыс. военнослужащих, получивших жилье, 13 тыс. воспользовались ипотекой. "Как видим, в целом система работает хорошо. Для того чтобы она не давала сбоев, важно строго соблюдать сроки предоставления воинскими частями необходимых документов в жилищные органы", - подчеркнул министр.
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03.05.2018
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