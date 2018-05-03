В Кремле 5 мая отменили развод караулов из-за подготовки к Параду Победы



Военнослужащие Президентского полка во время развода караула. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Военнослужащие Президентского полка во время развода караула. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Развод пешего и конного караулов президентского полка на Соборной площади Кремля отменен 5 мая из-за подготовки к Параду Победы, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

"В связи с подготовкой к Параду Победы 5 мая 2018 года церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - говорится в сообщении.