В Кремле 5 мая отменили развод караулов из-за подготовки к Параду Победы
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Военнослужащие Президентского полка во время развода караула. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Развод пешего и конного караулов президентского полка на Соборной площади Кремля отменен 5 мая из-за подготовки к Параду Победы, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.
"В связи с подготовкой к Параду Победы 5 мая 2018 года церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - говорится в сообщении.
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03.05.2018
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