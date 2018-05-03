Песков опроверг сообщения о снижении расходов на оборону



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Озвученный в СМИ объем сокращения в 2017 году расходов РФ на оборону не совсем соответствует действительности, но тенденция такая есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) сообщал, что военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20% и составили 66,3 миллиарда долларов.

"Цифры не совсем соответствуют действительности, но тенденция указана правильно… Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что у него нет более точной информации, и посоветовал обратиться за соответствующими данными в министерство обороны.