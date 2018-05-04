Явление "Панциря-М"

Как сообщается, 30 апреля 2018 года на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) был выведен из цеха и подготовлен к спуску на воду третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Шквал" с заводским номером 253. Спуск корабля ожидается 5 мая. Данный корабль станет первым в ВМФ России, штатно оснащенным новым корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". Боевой модуль "Панциря-М" уже установлен на "Шквале". Морские испытания опытного образца "Панциря-М".должны быть начаты в 2018 году на ракетном катере "Шуя" проекта 12417 Черноморского флота.

Выведенный из цеха на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" и подготовленный к спуску на воду третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабе установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 02.05.2018 (с) Curious / forums.airbase.ru

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Шквал" (заводской номер 253) был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и стал третьим кораблем данного проекта, строящимся на предприятии. До него были начаты строитеьством МРК "Ураган" (заводской номер 251) и "Тайфун" (заводской номер 252), закладка которых состоялась на заводе "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной корабль "Ураган" был спущен на воду 29 июля 2017 года и должен в мае 2018 года начать заводские ходовые испытания. Второй МРК "Тайфун" был спущен на воду 24 ноября 2017 года. Оба этих МРК не несут "Панциря-М", и оснащены вместо него двумя старыми 30-мм артиллерийскими утановками АК-630.

Проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних ограничено 12 единицами). Сообщалось, что ВМФ России планируют иметь не менее 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по контракту в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией статуса единственного поставщика по данному проекту.

24 декабря 2016 года на заводе "Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257).

Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил мощности последнего в аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. Первый МРК данного проекта "Шторм" (заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" строительных номеров этого проекта на "Пелле".

5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи летом 2016 года. По имеющейся информации, в настоящее время на заводе "Залив" уже ведется постройка двух следующих МРК проекта 22800 с заводскими номерами 802 (был также заложен в 2016 году) и 803.

Летом 2017 года сообщалось, что Министерство обороны России собирается в 2018 году разместить заказ на строительство еще шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота на АО "Амурский судостроительный завод" (входящем в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Комсомольске-на-Амуре.

Выведенный из цеха на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" и подготовленный к спуску на воду третий строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабе установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 02.05.2018 (с) brasil / forums.airbase.ru