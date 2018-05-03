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Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии

04.05.2018 Lenta.ru 1865 20
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли. Об этом сообщили в четверг, 3 мая, в российском Минобороны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, это произошло около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. "Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — говорится в сообщении.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", — указали в Минобороны.

6 марта в Сирии потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ан-26. Он упал при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Сообщалось, что причиной крушения российского Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков.

3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.
03.05.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-26
Су-25
Су-30

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  • Комментарии
Комментариев 20, отображено с 1 по 20
RU
Олег Бахарев
2115
№1
03.05.2018 15:06
Готовность к самопожертвованию - отличительная черта русского солдата. Во время Великой Отечественной Войны 445 бойцов совершили подвиг самопожертвования аналогичный подвигу Александра Матросова. Пусть западные "партнёры" об этом знают и боятся.
0
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RU
beka1
1540
№2
03.05.2018 15:09
Так ладно самопожертвование в бою! А спасать железо за счёт своей жизни... Ладно бы ещё самолёт был уникальный, экспериментальный...
+13
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RU
Vadim Martinov
136
№3
03.05.2018 15:25
Странно ... сразу в оба двигателя да так что оба встали это какие-то неправильные птицы.
На одном движке он спокойно долетел бы, предварительно сбросив груз, тем более летчики там не простые.
Пора уже вводить как на як-38 и 141 автоматическую систему катапультирования, слишком многих потеряли.
А трендеж про самопожертвование оставьте для других мест.
+5
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RU
ash
4009
№4
03.05.2018 16:10
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №3
Странно ... сразу в оба двигателя да так что оба встали это какие-то неправильные птицы.
А чего странного? Самолёт в воздухе держался. Экипаж, понимая это, принял решение тянуть на аэродром или на худой конец до берега. Очевидно не дотянул. Был бы существенный отказ, думаю, катапультировались бы.
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №3
тем более летчики там не простые
Вот-вот. Непростые. Потому и рискнули...

В Липецке есть памятник лётчикам. На нём надпись: "Вы в небо ушли..."
+1
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BY
siamsky
997
№5
03.05.2018 16:11
Цитата, beka1 сообщ. №2
Так ладно самопожертвование в бою! А спасать железо за счёт своей жизни...
Несколько лет назад белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабины (вероятно не все?), но фонарь не отделился и оба лётчика погибли... Так что, к сожалению, могла быть и техническая неисправность системы спасения.
0
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RU
ash
4009
№6
03.05.2018 16:13
Цитата, siamsky сообщ. №5
На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабины
Кхм... Поясните, пожалуйста, что за
Цитата, q
пиропатроны отстрела кабины
0
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BY
siamsky
997
№7
03.05.2018 16:14
Цитата, ash сообщ. №6
пиропатроны отстрела кабины
пиропатроны отстрела фонаря кабины
+1
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RU
ash
4009
№8
03.05.2018 16:16

Здесь?
0
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IS
forumow
4744
№9
03.05.2018 16:16
Цитата, siamsky сообщ. №5
На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабины (вероятно не все?), но фонарь не отделился и оба лётчика погибли...
Я прежде читал, что на такой случай фонарь кабины просто сносится бронезаголовником кресла при катапультировании.
0
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BY
siamsky
997
№10
03.05.2018 16:18
Цитата, q
Здесь?
Нет, это вроде львовская трагедия 2002 года... Наш в Польше в 2009 году разбился (блин, как время быстро летит)...
0
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RU
ash
4009
№11
03.05.2018 16:18
Цитата, forumow сообщ. №9
И такая возможность предусмотрена. Та всё резервировано. Но штатно фонарь должен быть сброшен.
Цитата, q
Система аварийного покидания самолета включает в себя катапультное кресло К-36ДМ серии 2 и пиромеханическую систему управления сбросом фонаря и катапультированием летчика (на двухместных самолетах установлено два одинаковых кресла).
0
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RU
gerrfrost
3631
№12
03.05.2018 16:19
Цитата, q
Не исключено, что экипаж не успел катапультироваться, так как пытался выровнять истребитель.

Очевидцы рассказали, что лётчики пять раз пытались выровнять истребитель Су-30СМ, который терпел крушение. Причём два раза у них почти получилось спасти самолёт, однако он всё равно рухнул в Средиземное море у берегов в Сирии, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Таким образом, не исключается, что экипаж до последнего пытался спасти истребитель. Возможно, именно поэтому лётчики не успели катапультироваться.

Сейчас на месте крушения работают около 20 водолазов. К корпусу затонувшего истребителя крепят тросы для того, чтобы специалисты смогли поднять из воды самолёт.

После того как корпус самолёта поднимут на палубу военного корабля, его доставят на базу в Тартус, куда прибудут авиационные техники из Хмеймима.

Как уже сообщал Лайф, в результате крушения погибли два лётчика. По предварительным данным, самолёт рухнул из-за птицы, которая попала в двигатель.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1113335/ochievidtsy_rasskazali_kak_liotchiki_pytalis_spasti_su-30sm_pieried_krushieniiem_v_sirii
0
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RU
wedmed5
915
№13
03.05.2018 16:39
Жаль, когда же они поймут, что железяку, пусть и дорогую можно состряпать за пару месяцев, а подготовка хорошего лётчика продолжается годы, это если жизнь людей в расчёт не брать...
0
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IL
ThinRedLine
3
№14
03.05.2018 18:48
>wedmed5
"они" это кто? Марсиане? Это ваше родное "космонавтское" командование.
0
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№15
denromanov
Удалено 2018.05.04 06:43 / Спам
RU
Воин3D
1641
№16
04.05.2018 06:28
https://lenta.ru/news/2018/05/04/kleval_nosom/ По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. Однако эту версию поставили под сомнение — эксперт утверждает, что силовой агрегат «встает колом, если в него попадает птица размера цапли. Но это надо, чтобы попало в два двигателя две цапли как минимум. Потому что если в один попадает, то он на другом прекрасно летает».
0
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IL
Израильтянин
142
№17
04.05.2018 07:56
техника сложная- всякое бывает.
+3
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RU
wedmed5
915
№18
04.05.2018 09:48
Цитата, ThinRedLine сообщ. №14
они" это кто
Наши лётчики.
0
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RU
ash
4009
№19
04.05.2018 10:14
Цитата, wedmed5 сообщ. №18
Для того, чтобы их понять надо самому стать лётчиком... Посему, думаю, что никогда...
+3
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RU
snc
641
№20
04.05.2018 13:58
Дело ясное что дело тёмное. Уже вторая потеря авиатехники и что самое печальное потеря лётчиков. Первый случай - Ка-29 на Балтике. Там даже саму машину не нашли, по крайней мере сообщений не видел. А ведь тоже: два движка, система аварийного приводнения и гор в море нет в которые влететь можно было бы.
Надеюсь, даже если общественности не сообщат, то соответствующие выводы будут сделаны.
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