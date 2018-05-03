Российский истребитель потерпел катастрофу в Сирии
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Сирии потерпел крушение истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, оба пилота погибли. Об этом сообщили в четверг, 3 мая, в российском Минобороны, передает РИА Новости.
По данным ведомства, это произошло около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. "Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — говорится в сообщении.
"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", — указали в Минобороны.
6 марта в Сирии потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ан-26. Он упал при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Сообщалось, что причиной крушения российского Ан-26 в Сирии могло стать повреждение закрылков.
3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.
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03.05.2018
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Олег Бахарев
2115
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№1
03.05.2018 15:06
Готовность к самопожертвованию - отличительная черта русского солдата. Во время Великой Отечественной Войны 445 бойцов совершили подвиг самопожертвования аналогичный подвигу Александра Матросова. Пусть западные "партнёры" об этом знают и боятся.
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beka1
1540
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№2
03.05.2018 15:09
Так ладно самопожертвование в бою! А спасать железо за счёт своей жизни... Ладно бы ещё самолёт был уникальный, экспериментальный...
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Vadim Martinov
136
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№3
03.05.2018 15:25
Странно ... сразу в оба двигателя да так что оба встали это какие-то неправильные птицы.
На одном движке он спокойно долетел бы, предварительно сбросив груз, тем более летчики там не простые.
Пора уже вводить как на як-38 и 141 автоматическую систему катапультирования, слишком многих потеряли.
А трендеж про самопожертвование оставьте для других мест.
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ash
4009
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№4
03.05.2018 16:10
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №3
Странно ... сразу в оба двигателя да так что оба встали это какие-то неправильные птицы.А чего странного? Самолёт в воздухе держался. Экипаж, понимая это, принял решение тянуть на аэродром или на худой конец до берега. Очевидно не дотянул. Был бы существенный отказ, думаю, катапультировались бы.
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №3
тем более летчики там не простыеВот-вот. Непростые. Потому и рискнули...
В Липецке есть памятник лётчикам. На нём надпись: "Вы в небо ушли..."
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siamsky
997
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№5
03.05.2018 16:11
Цитата, beka1 сообщ. №2
Так ладно самопожертвование в бою! А спасать железо за счёт своей жизни...Несколько лет назад белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабины (вероятно не все?), но фонарь не отделился и оба лётчика погибли... Так что, к сожалению, могла быть и техническая неисправность системы спасения.
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ash
4009
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№6
03.05.2018 16:13
Цитата, siamsky сообщ. №5
На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабиныКхм... Поясните, пожалуйста, что за
Цитата, q
пиропатроны отстрела кабины
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siamsky
997
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№7
03.05.2018 16:14
Цитата, ash сообщ. №6
пиропатроны отстрела кабиныпиропатроны отстрела фонаря кабины
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forumow
4744
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№9
03.05.2018 16:16
Цитата, siamsky сообщ. №5
На видео было видно, что сработали пиропатроны отстрела кабины (вероятно не все?), но фонарь не отделился и оба лётчика погибли...Я прежде читал, что на такой случай фонарь кабины просто сносится бронезаголовником кресла при катапультировании.
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siamsky
997
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№10
03.05.2018 16:18
Цитата, q
Здесь?Нет, это вроде львовская трагедия 2002 года... Наш в Польше в 2009 году разбился (блин, как время быстро летит)...
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ash
4009
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№11
03.05.2018 16:18
Цитата, forumow сообщ. №9И такая возможность предусмотрена. Та всё резервировано. Но штатно фонарь должен быть сброшен.
Цитата, q
Система аварийного покидания самолета включает в себя катапультное кресло К-36ДМ серии 2 и пиромеханическую систему управления сбросом фонаря и катапультированием летчика (на двухместных самолетах установлено два одинаковых кресла).
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gerrfrost
3631
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№12
03.05.2018 16:19
Цитата, q
Не исключено, что экипаж не успел катапультироваться, так как пытался выровнять истребитель.
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wedmed5
915
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№13
03.05.2018 16:39
Жаль, когда же они поймут, что железяку, пусть и дорогую можно состряпать за пару месяцев, а подготовка хорошего лётчика продолжается годы, это если жизнь людей в расчёт не брать...
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ThinRedLine
3
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№14
03.05.2018 18:48
>wedmed5
"они" это кто? Марсиане? Это ваше родное "космонавтское" командование.
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Воин3D
1641
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№16
04.05.2018 06:28
https://lenta.ru/news/2018/05/04/kleval_nosom/ По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. Однако эту версию поставили под сомнение — эксперт утверждает, что силовой агрегат «встает колом, если в него попадает птица размера цапли. Но это надо, чтобы попало в два двигателя две цапли как минимум. Потому что если в один попадает, то он на другом прекрасно летает».
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wedmed5
915
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№18
04.05.2018 09:48
Цитата, ThinRedLine сообщ. №14
они" это ктоНаши лётчики.
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ash
4009
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№19
04.05.2018 10:14
Цитата, wedmed5 сообщ. №18Для того, чтобы их понять надо самому стать лётчиком... Посему, думаю, что никогда...
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snc
641
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№20
04.05.2018 13:58
Дело ясное что дело тёмное. Уже вторая потеря авиатехники и что самое печальное потеря лётчиков. Первый случай - Ка-29 на Балтике. Там даже саму машину не нашли, по крайней мере сообщений не видел. А ведь тоже: два движка, система аварийного приводнения и гор в море нет в которые влететь можно было бы.
Надеюсь, даже если общественности не сообщат, то соответствующие выводы будут сделаны.
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