Крупная партия комплексов БЛА "Орлан-10" будет поставлена подразделениям Минобороны России в текущем месяце
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БЛА "Орлан-10".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов
ЦАМТО, 3 мая. Офицеры военного представительства в Санкт-Петербурге приступили к технической приемке беспилотных летательных комплексов "Орлан-10". В рамках текущего гособоронзаказа, в мае предприятие-изготовитель передаст подразделениям Минобороны России 40 комплексов.
БЛА "Орлан-10" – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Кроме того, "Орлан-10" оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Также БЛА способен устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Летательный аппарат может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации.
Масса аппарата около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на расстояние до 120 км и находиться в полете более 10 ч, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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03.05.2018
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Сергей-82
12941
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№1
04.05.2018 03:48
Солидно,если не ошибаюсь в комплексе по 3 ед.
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