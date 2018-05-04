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Крупная партия комплексов БЛА "Орлан-10" будет поставлена подразделениям Минобороны России в текущем месяце

04.05.2018 ЦАМТО 463 2
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БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

ЦАМТО, 3 мая. Офицеры военного представительства в Санкт-Петербурге приступили к технической приемке беспилотных летательных комплексов "Орлан-10". В рамках текущего гособоронзаказа, в мае предприятие-изготовитель передаст подразделениям Минобороны России 40 комплексов.

БЛА "Орлан-10" – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Кроме того, "Орлан-10" оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Также БЛА способен устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Летательный аппарат может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации.

Масса аппарата около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на расстояние до 120 км и находиться в полете более 10 ч, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Сергей-82
12941
№1
04.05.2018 03:48
Солидно,если не ошибаюсь в комплексе по 3 ед.
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RU
4KOt
461
№2
04.05.2018 10:36
приятные спецификации
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