Крупная партия комплексов БЛА "Орлан-10" будет поставлена подразделениям Минобороны России в текущем месяце



БЛА "Орлан-10".

Источник: РИА Новости/Евгений Биятов БЛА "Орлан-10".Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

ЦАМТО, 3 мая. Офицеры военного представительства в Санкт-Петербурге приступили к технической приемке беспилотных летательных комплексов "Орлан-10". В рамках текущего гособоронзаказа, в мае предприятие-изготовитель передаст подразделениям Минобороны России 40 комплексов.

БЛА "Орлан-10" – многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Кроме того, "Орлан-10" оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Также БЛА способен устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Летательный аппарат может работать с сетями 3G и 4G и способен отличать свои и чужие средства передачи информации.

Масса аппарата около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на расстояние до 120 км и находиться в полете более 10 ч, сообщает пресс-служба Западного военного округа.