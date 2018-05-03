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Лавров констатирует продолжающуюся деградацию отношений между США и РФ

04.05.2018 Интерфакс-АВН 539 0
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МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али. 2 апреля 2018
МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али. 2 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Ситуация в отношениях России и США продолжает деградировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы неоднократно говорили, что положительно оцениваем слова президента Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог между нашими странами. Более того - полностью разделяем такой настрой и готовы пройти свою часть пути для выведения двусторонних связей из искусственного тупика, в который их завела администрация Барака Обамы", - заявил С.Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

При этом министр подчеркнул, что судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном взаимоуважительном сотрудничестве Россия будем "только по практическим шагам".

"Пока ситуация в отношениях продолжает деградировать", - подчеркнул С.Лавров.

"Если от президента США и исходят какие-то позитивные импульсы, то они полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте, где нашу страну выставляют угрозой, выступают за "системное сдерживание" России с использованием санкций и других инструментов давления. Все это, понятно, рождено внутриполитическими разборками в Вашингтоне и не имеет ничего общего с реальностью", - добавил он.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Италия
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Трамп Дональд

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