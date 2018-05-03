Госдеп сообщил о доставке ПТРК Javelin на Украину
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Военнослужащие морской пехоты США производят учебные стрельбы из ПТРК FGM-148 Javelin во время совместных с молдавской армией учениях на полигоне в Бельцы (Молдавия), 12.12.2014.
Источник: Chad McMeen / морская пехота США
ЦАМТО, 3 мая. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину, сообщил 30 апреля "РИА Новости" официальный представитель Госдепартамента.
"Мы их доставили", – сказал "РИА Новости" представитель Госдепа, воздержавшись от других комментариев.
Украинский президент Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил США за поставу противотанковых ракетных комплексов. По его словам, Javelin укрепили безопасность Украины и всего евроатлантического пространства.
Как напоминает "РИА Новости", американские власти в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая ПТРК Javelin. Несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась от поставок. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
Агентство отмечает, что Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил "РИА Новости", что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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03.05.2018
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