"Стелс-патрульные" получат дронов-разведчиков



Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru ) Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

Для корветов проекта 22160 создан контейнерный комплекс с двумя беспилотниками

Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 будут использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска подводных лодок, осмотра судов и береговой линии. Также дроны смогут обеспечить целеуказание для корабельных комплексов вооружения. В перспективе их возможно использовать и для решения ударных задач. По мнению экспертов, БПЛА вполне могут заменить вертолеты на малых кораблях.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, для оснащения патрульных кораблей проекта 22160 разработан и готовится к испытаниям модульный беспилотный комплекс. Он оснащен двумя БПЛА, способными вести разведку с помощью оптико-электронных средств и радиолокатора. Всё оборудование, включая рабочее место оператора, умещается в одном-двух стандартных контейнерах, которые можно установить на палубу корабля.

В составе комплекса два беспилотных вертолета БПВ-500, построенных по соосной схеме. Их армейская версия была представлена на Международном военно-морском салоне в 2017 году, испытания стартовали осенью того же года. Максимальная взлетная масса данного БПЛА составляет 500 кг, длина корпуса чуть менее 5 м, а полезная нагрузка достигает 150 кг. Аппарат может находиться в воздухе до пяти с половиной часов и действовать на удалении до 320 км от носителя.

Комплекс предназначен для мониторинга с воздуха больших площадей, в том числе для ледовой разведки, обеспечения поисково-спасательных работ, патрульно-охранных и контртеррористических мероприятий. В дальнейшем беспилотники могут получить на вооружение ракеты и бомбы, что позволит им решать и ударные задачи. Соосная схема обеспечивает БПВ-500 высокую точность висения и делает их менее чувствительными к порывам ветра, что важно при посадке на палубу малоразмерного корабля.

Для сбора информации используются оптико-электронная система и бортовая РЛС. Данные в режиме реального времени передаются на корабль. БПЛА может решать задачи как автономно (полет по заданному маршруту), так и под управлением оператора.

Корветы проекта 22160 спроектированы так, чтобы снизить их радиолокационную заметность. К примеру, их верхняя палуба защищена композитными материалами с низкой отражающей поверхностью. Отличительной чертой этих кораблей является модульная конструкция. Поэтому состав вооружения и оборудования может меняться в зависимости от решаемых задач.

Однако на таких корветах из-за их сравнительно малых габаритов и водоизмещения нет ангара — только посадочная площадка на корме. Поэтому постоянное базирование вертолетов на них невозможно, что ограничивает боевые возможности. Решить эту проблему могут контейнерные беспилотники.

В ведении разведки БПЛА способны достойно заменить обычные вертолеты на малых кораблях, считает эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.

— Использование таких систем на патрульных кораблях проекта 22160 обусловлено необходимостью эффективного сбора информации без риска для экипажа, — пояснил эксперт. — Применение беспилотной техники позволит значительно расширить наблюдаемый горизонт. Один корабль сможет контролировать гораздо большую акваторию.

Денис Федутинов предположил, что военные могут рассмотреть возможность использования для таких целей и других моделей БПЛА. По его словам, перспективные проекты близкой размерности могут предложить "Вертолеты России" и НПО "Авиационные системы".

Основная задача патрульных кораблей проекта 22160 — защита ближней морской зоны. Однако значительная автономность плавания (до 60 суток) позволяет им действовать и в дальней морской зоне. Несмотря на скромное водоизмещение в 1300 т, эти корветы могут нести мощное вооружение, в том числе крылатые ракеты "Калибр". Сейчас завершается строительство первого корабля серии, за ним в ближайшие годы должны последовать еще пять. Всего же ВМФ намерен заказать до 12 единиц.

Николай Сурков, Алексей Рамм