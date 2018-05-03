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В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия истребителей Су-30СМ

04.05.2018 ЦАМТО 228 0
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Су-30СМ
Один из четырех новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "54 красный") постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", полученных ВКС России, во время вылета из Новосибирска после промежуточной посадки при перегоне из Иркутска на аэродром Халино (Курск). 26.04.2018.
Источник: www.instagram.com / t.me/novospotting

ЦАМТО, 3 мая. Истребительный авиаполк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Курской области, в этом году получил на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ.

Четыре самолета были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5 тыс. км. Прибывшая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" "воздух-поверхность". Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
03.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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