Корабль Балтийского флота "Минск" вернулся из дальнего похода



Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 3 мая. Большой десантный корабль Балтийского флота "Минск" 29 апреля вернулся из дальнего похода. Экипаж БДК "Минск" находился в походе почти 7 месяцев, продемонстрировав Андреевский флаг в Средиземном, Черном и Северном морях, а также в Атлантическом океане.

Кораблем было пройдено свыше 20000 морских миль, совершены заходы в ряд российских и иностранных портов, среди которых Севастополь, Новороссийск, Тартус и Лиссабон.

Дальний поход корабля проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Одной из основных задач похода корабля являлась демонстрация Андреевского флага. В акватории Средиземного моря корабль действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России, по единому замыслу были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, отработаны совместные задачи на межфлотском уровне. Кроме того, экипаж корабля самостоятельно выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых – учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации г.Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов от имени членов Военного совета флота поздравил командира корабля и экипаж с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского похода и пожелал экипажу новых успехов в боевой учебе.

В торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. БДК вернулся из дальнего похода технически исправным, и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

В Средиземноморье БДК "Минск" отправился в октябре 2017 года. Дальний поход корабля проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.