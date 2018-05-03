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В Финском заливе обнаружили советскую подлодку, погибшую в 1942 году

04.05.2018 РИА Новости 375 0
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Подводная лодка Щ-317, обнаруженная участниками экспедиции Поклон кораблям Великой Победы
Подводная лодка Щ-317, обнаруженная участниками экспедиции Поклон кораблям Великой Победы.
Источник: © Фото : Иван Боровиков

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" обнаружили и идентифицировали на дне Финского залива на глубине 78 метров советскую подлодку Щ-317, заявил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила и идентифицировала советскую подводную лодку Щ-317. В ходе одного боевого похода Щ-317 потопила три транспорта противника и повредила еще одно. Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота", - сказал Богданов.

По его словам, это одна из самых результативных и загадочных подводных лодок Балтийского флота. Он также отметил, что существовало множество версий гибели лодки, как в шведских, так и в финских водах от действий сил противолодочной обороны противника.

"Однако лодке удалось дойти и почти форсировать минное заграждение "Зееигель" у острова Большой Тютерс. Она погибла практически на самой последней минной линии, перед возвращением домой. Лодка лежит на глубине 78 метров, погрузившись носом в ил. Вероятнее всего, подорвалась на противотральном устройстве немецкой мины ЕМС при всплытии на перископную глубину", - сказал Богданов.

Мемориальные мероприятия по экипажу погибшей лодки пройдут на месте её гибели 3 мая.

Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" проходит при поддержке депутата Государственной думы, генерала армии Николая Ковалёва и Фонда президентских грантов.

Щ-317 - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. 24 сентября 1935 года подводная лодка спущена на воду, и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота. Погибла в июле 1942 вместе с экипажем (41 человек).
03.05.2018
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Россия
Финляндия
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