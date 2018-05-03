Центр по примирению: полное разминирование города Дума займет около трех месяцев
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Город Дума (Сирия) после освобождения.
Источник: © AP Photo/Hassan Ammar
Сообщается, что на сегодняшний день сирийские саперы нашли и обезвредили 1,2 тыс. мин, 1,5 т взрывчатки и 4 тыс. самодельных взрывных устройств
ДУМА /Сирия/, 3 мая. /ТАСС/. Полное разминирование сирийского города Дума, освобожденного от боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам", займет до трех месяцев. Об этом журналистам сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
"Сейчас идет активное разминирование города. На сегодняшний день сирийскими саперами найдено и обезврежено 1,2 тыс. мин, 1,5 т взрывчатки, 4 тыс. самодельных взрывных устройств. Полное разминирование города займет до трех месяцев", - сказал представитель Центра. Он добавил, что найденные мины, судя по маркировке, были произведены в странах НАТО.
Ежедневно сирийские саперы находят 200-250 мин и самодельных взрывных устройств. По словам представителя сирийских вооруженных сил, активную помощь в разминировании им оказывает мирное население.
Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что 13 апреля полностью завершился вывод боевиков из Думы, всего оттуда было вывезено более 21 тыс. боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль правительства Сирии.
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03.05.2018
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