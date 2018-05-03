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National Interest рассказал о пугающем НАТО российском истребителе

04.05.2018 РИА Новости 302 0
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские истребители Су-27 устрашают НАТО, пишет National Interest.

Как отмечает издание, самыми легендарными советскими летательными аппаратами стали Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Однако самым лучшим автор материала называет Су-27.

По данным журнала, Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому не уступает ему в скорости и вооружении. Российский истребитель был спроектирован для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. За время своего существования самолет приобрел различные модификации для выполнения определенных задач, при этом сохранив универсальность.

Издание подчеркивает, что возможности Су-27 внушительные. Истребитель достигает скорости 2,35 Маха. На боевой машине размещаются до восьми противовоздушных ракет в основном средней или малой дальности или целый комплект бомб и ракет. В руках опытного пилота, пишет журнал, Су-27 может произвести ошеломительный ряд маневров, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе.

Истребитель Су-27 совершил свой первый полет в 1977 году. Самолет сочетал в себе все самые передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым он получил практически безграничный потенциал для модернизации. Сегодня десятки современных модификаций этого истребителя, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран. Несмотря на прошедшие десятилетия, жизненный цикл Су-27 еще далек от завершения.
03.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-15
МиГ-21
МиГ-25
МиГ-29
Су-27
Проекты
NATO

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