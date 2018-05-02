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ВМС США перехватили стелсовский катер колумбийских наркоторговцев

04.05.2018 bmpd.livejournal.com 318 0
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Как сообщил веб-ресурс NavalToday.com , ВМС и Береговая охрана США распространили информацию о произведенном 7 апреля 2018 года в Тихом океане перехвате малозаметного скоростного катера колумбийских наркоторговцев, пытавшихся доставить груз кокаина морским путем с территории Колумбии.

Горящий подожженый малозаметный скоростной катер колумбийских наркоторговцев, 07.04.2018 (с) Таможенная и пограничная служба США

Согласно публикации, колумбийскими наркоторговцами использовался специально построенный цельнокомпозитный скоростной транспортный катер со "стелсовской" архитектурой (для подобных катеров в США уже придуман термин Low-Profile Go-Fast Vessel - LPGFV). Однако при следовании из Колумбии, катер был обнаружен базовым патрульным самолетом Lockheed P-3 авиации Таможенной и пограничной службы США, давшим целеуказание межведомственной оперативной группе Joint Interagency Task Force-South. На перехват катера наркоторговцев группой был направлен сторожевой катер PС 8 Zephyr (типа Cyclone) ВМС США.

Заметив приближение катера Zephyr, четверо контрабандистов, составлявших экипаж колумбийского LPGFV, начали выбрасывать за борт груз кокаина, после чего подожгли свой катер и сами выпрыгнули за борт. Все четверо были подняты на борт катера Zephyr и арестованы. Затем американские моряки после 90 минут борьбы с огнем потушили огонь на катере контрабандистов. При обследовании катера контрабандистов на нем были обнаружены оставшиеся невыброшенными 1080 фунтов (около 490 кг) кокаина.

Для документирования перехвата и производства следственных действий к месту захвата катера наркоторговцев подошел действовавший совместно с американцами патрульный корабль PZE 47 7 de Agosto ВМС Колумбии. Сам выгоревший катер контрабандистов после тщательных обысков был затоплен.

Моторная лодка со сторожевого катера РС 8 Zephyr ВМС США подходит к горящему подожженому малозаметному скоростному катеру колумбийских наркоторговцев и поднимает контрабандистов из воды, 07.04.2018 (с) Таможенная и пограничная служба США

Сторожевой катер РС 8 Zephyr ВМС США осуществляет тушение пожара на перехваченном подожженом малозаметном скоростном катере колумбийских наркоторговцев, 07.04.2018 (с) Таможенная и пограничная служба США
02.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Колумбия
США
Продукция
P-3 Orion
Компании
Lockheed-Martin

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