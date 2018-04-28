Появились слухи о продаже крупной партии Су-35 еще одной стране
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Истребитель Су-35.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35 у России, также возможно приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК "панцирь-С1", сообщают источники.
"Вчера (во вторник) Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35. За ним судя по всему последует контракт на приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1", а – сообщает Telegram-канал "Милитарист".
При этом о продвижении по закупке танков Т-90 нет.
Отметим, что еще в 2015 году Пакистан подтвердил интерес к покупке российских истребителей Су-35. С тех пор информация о переговорах несколько раз опровергалась.
В начале апреля также сообщалось, что Пакистан интересуется российскими танками Т-90.
Между тем, в понедельник сообщалось, что ВВС Индии официально объявили о выходе из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолет пятого поколения на базе Су-57. Индия ранее называлась в числе потенциальных покупателей Су-35, однако дальше разговоров дело не пошло.
У Пакистана и Индии напряженные отношения, которые в ХХ веке выливались в вооруженные конфликты.
Сергей Гурьянов
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27.04.2018
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Восход
13953
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№1
28.04.2018 02:00
Цитата, q
Между тем, в понедельник сообщалось, что ВВС Индии официально объявили о выходе из программы FGFAМир меняется- Индия развернулась лицом к США и странам Европы, а Пакистан начинает смотреть в нашу сторону. Ничто не вечно под луной.
Еще бы Иран прикупил сотню Су-30...
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Байкал57
759
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№2
28.04.2018 05:30
Цитата, Восход сообщ. №1
Еще бы Иран прикупил сотню Су-30...
Он хоть сегодня в обмен на нефть, а нам его куда девать, своей навалом. Иран это наши Сухопутные Войска-2 и на них вся надежда в будущей войне, ВКС наши и армейская авиация тоже,
специализация.
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BorSch
5313
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№3
28.04.2018 06:27
Так "появились слухи" или "Пакистан финализировал"?
Есть ли подтверждения в других источниках, кроме telegram-канала "Милитарист"?
И что значит "финализировал" - аванс заплатил?
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Hazzard
7569
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№4
28.04.2018 08:38
Че за бред. На какие шиши? Китайцы что-ли пакам бабла дадут чтобы купить наши самолеты (а не китайские)? Имхо, толстые намеки индусам, чтобы не выходили из ФГФА, даже жирные.
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Александр008
15
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№5
28.04.2018 09:22
Поразводили индийцев и хватит: они поняли,что дешевле будет готовый самолет потом купить, чем тратиться на разработку!
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А.С.Б.
3006
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№6
28.04.2018 10:00
Цитата, Восход сообщ. №1
Пакистан начинает смотреть в нашу сторону. Ничто не вечно под луной.он(Пакистан) уже давно 100% "клиент" Китая...да ещё и нищий...к тому же...там китайская инфраструктура...не допустит Китай больше никого...сам будет окучивать...
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Зигфрид Хофрайтер
429
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№7
28.04.2018 10:25
Цитата, BorSch сообщ. №3
Так "появились слухи" или "Пакистан финализировал"?
Пока не видел таких. Очень похоже, что троллим индусов.
09.04.18 (!!!) "Что касается истребителей Су-35: может быть, в ближайшие несколько лет мы сможем достичь этого (соглашения – ред.), мы сейчас находимся на начальной стадии переговоров", – заявил Дастгир Хан.
https://vpk.name/news/211643_pakistan_vedet_peregovoryi_s_rossiei_o_zakupke_sistem_pvo_interes_proyavlen_k_obt_t90_i_istrebitelyam_su35.html
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Зигфрид Хофрайтер
429
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№8
28.04.2018 10:36
Хотя "движение" с Пакистаном очень активно идет. Только в 2018 году:
30.01.18. «Исламабад углубляет отношения с Москвой и Пекином и может обратиться к ним за новыми военными поставками после того, как США решили приостановить оказание исламской республике помощи в сфере безопасности» (Хуррам Дастгир Хан).
30.01.18. В начале недели посол Пакистана Мохаммад Кази Халилулла сообщил в интервью РИА Новости, что Исламабад намерен нарастить военно-техническое сотрудничество с Москвой.
21.02.18. «Россия и Пакистан продолжат проводить совместные контртеррористические учения» (переговоры Лаврова с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом).
04.04.18. «Российско-пакистанское военное сотрудничество динамично развивается, на 2018 год намечена насыщенная совместная программа» (переговоры Шойгу с министром обороны Пакистана Хуррамом Дастгиром Ханом).
09.04.18. «Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО, интерес проявлен к ОБТ Т-90 и истребителям Су-35» (заявил министр обороны Хуррам Дастгир Хан).
23.04.18. В Москве прошли российско-пакистанские консультации по безопасности (Патрушев и Насир-Хан Джанджуа).
26.04.18. В Москве прошли переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующего СВ Пакистана Камала Баджвы.
+ общение на «Московской конференции по безопасности» и саммите ШОС в Пекине (апрель).
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ankh-andrej
1187
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№9
28.04.2018 11:59
Цитата, Зигфрид Хофрайтер сообщ. №7
Пока не видел таких. Очень похоже, что троллим индусов.К индийскому тендеру 2.0 готовимся с МиГ-35. Если опять пролетим, то вполне возможно то о чём написано.
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Зигфрид Хофрайтер
429
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№10
28.04.2018 12:11
Цитата, ankh-andrej сообщ. №9
К индийскому тендеру 2.0 готовимся с МиГ-35Тогда уж комплекс вопросов ускоряем )
- затянувшийся контракт на С-400;
- второй тендер на средний МФИ;
- новый квартет фрегатов 11356;
- совместный проект истребителя 5 поколения.
Практически все из перечисленных направлений при желании может быть реализовано и с Пакистаном (в таком же или чуть измененном виде, напр не Миг-35, а Су-35, не фрегаты, а бастионы и т.д.).
В общем кому-то на юге Азии мы этот прекрасный ассортимент продать должны, выбирайте покупателя сами, товарищи! )
Важно все-таки не перегнуть палку с объективно более крупным, давним и платежеспособным покупателем наших вооружений.
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ankh-andrej
1187
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№11
28.04.2018 12:17
Цитата, Зигфрид Хофрайтер сообщ. №10
Практически все из перечисленных направлений при желании может быть реализовано и с Пакистаном (в таком же или чуть измененном виде, напр не Миг-35, а Су-35, не фрегаты, а бастионы и т.д.).Там статья выше, что мы готовы отдать технологии по МиГ, для производства в Индии. Это пряник. А возможная продажа Су-35 Пакистану, это кнут. Всё по канонам ))
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KillaKan
1703
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№12
28.04.2018 12:29
Кстати, мне кажется новость про "передачу технологий миг-35" в эту же сторону. Новость появилась практически сразу же после заявления индусов о выходе из ПАКФы. Теперь вот это, думаю наши, что то подобное предвидели и сейчас включили уже запланированный пакет ответных мер (кнут и пряник), для стимулирования некоторых "торгашей".
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