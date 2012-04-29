MALE RPAS: беспилотник для Европы



Беспилотник MALE RPAS.

Источник: flightglobal.com Беспилотник MALE RPAS.Источник: flightglobal.com

Корпорация Airbus Defense and Space "рассекретила" перспективный беспилотник. Вчера, 26 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что на авиашоу ILA, проходящем в эти дни в Берлине, показан полномасштабный прототип дрона MALE RPAS.

В прошлом году консорциум корпораций Airbus Defense and Space, Dassault и Leonardo согласовал общие требования и внешний облик беспилотника, получившего рабочее название MALE RPAS (medium-altitude, long-endurance remotely piloted air system). Планируется, что уже в следующем году начнётся активная работа по проекту, а к середине следующего десятилетия Франция, Германия, Италия и Испания начнут использование совместно разработанного дрона.

MALE RPAS создаётся в рамках многонационального общеевропейского проекта, участники которого пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями. Перспективный беспилотник позволит европейским странам отказаться или снизить зависимость от американских и израильских разработок.

Пока разработчики не раскрывают деталей проекта, однако известно, что на 2023 год запланирован первый полёт, а на 2025 год — первая серийная поставка беспилотников. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведётся разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.