MALE RPAS: беспилотник для Европы
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Беспилотник MALE RPAS.
Источник: flightglobal.com
Корпорация Airbus Defense and Space "рассекретила" перспективный беспилотник. Вчера, 26 апреля, портал flightglobal.com сообщил о том, что на авиашоу ILA, проходящем в эти дни в Берлине, показан полномасштабный прототип дрона MALE RPAS.
В прошлом году консорциум корпораций Airbus Defense and Space, Dassault и Leonardo согласовал общие требования и внешний облик беспилотника, получившего рабочее название MALE RPAS (medium-altitude, long-endurance remotely piloted air system). Планируется, что уже в следующем году начнётся активная работа по проекту, а к середине следующего десятилетия Франция, Германия, Италия и Испания начнут использование совместно разработанного дрона.
MALE RPAS создаётся в рамках многонационального общеевропейского проекта, участники которого пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями. Перспективный беспилотник позволит европейским странам отказаться или снизить зависимость от американских и израильских разработок.
Пока разработчики не раскрывают деталей проекта, однако известно, что на 2023 год запланирован первый полёт, а на 2025 год — первая серийная поставка беспилотников. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведётся разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.
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27.04.2018
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