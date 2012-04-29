МИД рассказал о сокращении ядерного потенциала России в рамках договора СНВ



Здание министерства иностранных дел РФ.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства иностранных дел РФ.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия сократила свой ядерный арсенал более чем на 85%, при этом она остается твердо приверженной ДСНВ, в то же время США вышли на необходимые показатели сокращения вооружений в том числе за счет некорректных манипуляций, непредусмотренных договором, заявила делегация РФ на второй сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Выступление российской стороны прошло в Женеве 26 апреля.

"Вопросы ядерного разоружения занимают одно из центральных мест в обзорном процессе ДНЯО. Наша страна привержена цели построения мира, свободного от ядерного оружия. Россия уже внесла беспрецедентный по своим масштабам вклад в ядерное разоружение, сократив свой ядерный арсенал более чем на 85%", - заявили российские представители.

Как указала российская сторона, Москва полностью выполнила свои обязательства по сокращению вооружений в рамках российско-американского Договора о СНВ. "Суммарный потенциал стратегических вооружений России оказался даже ниже предельных уровней носителей и боезарядов, установленных Договором", - сообщается на сайте МИД РФ.

В то же время Россия не может подтвердить того, что другая сторона Договора также вышла на предусмотренные ограничения.

"Объявленные показатели у США были достигнуты не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счёт некорректных с точки зрения договорной практики манипуляций", - было сказано в ходе выступления.

"Вашингтон вывел из засчёта 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н, объявив их "переоборудованными". Однако это "переоборудование" было осуществлено таким образом, что Россия не может подтвердить его результаты, как это предусмотрено Договором", - отмечает российская сторона.

"Вдобавок США не включили в засчёт несколько шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, переименовав их в "учебные шахты". Такую вольность Договор также не предусматривает", - подчеркнула российская делегация.

По мнению российской стороны, имеет место серьёзная аномалия, которую необходимо устранить. "Если этого не сделать, то возникает угроза для жизнеспособности Договора. Проработка этого вопроса будет продолжена в Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Будем добиваться неукоснительного выполнения ДСНВ американской стороной", - заявила Москва.

"Сам ДСНВ продолжает работать, способствуя обеспечению предсказуемости и стабильности в наших стратегических отношениях с США. Россия остается твердо приверженной Договору о СНВ", - заявляет МИД РФ.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.