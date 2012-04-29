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Авиакомпания S7 Airlines станет стартовым заказчиком самолета SSJ75

28.04.2018 bmpd.livejournal.com 351 0
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Как сообщило ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), 26 апреля 2018 года в рамках выставки Eurasia Airshow 2018 в Анталии (Турция) ГСС и Группа компаний S7 подписали Соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность обеих сторон в поставках новой версии самолетов SSJ100 на 75 мест - SSJ 75.

До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ 75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 году. Таким образом, S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации.

Подписание ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" и Группой компаний S7 Соглашения о намерениях, определяющее заинтересованность обеих сторон в поставках самолетов SSJ75. Анталия (Турция), 26.04.2018 (с) ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Продолжая курс на развитие самолета SSJ100 и расширение продуктовой линейки, компания Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) в феврале текущего года приняла решение о создании версии самолета SSJ100 с уменьшенной пассажировместимостью 75 кресел.

"Нам приятно видеть, что планы ГСС по совершенствованию самолета поддерживаются такими ведущими авиаперевозчиками России, как S7. Надеемся, что наша совместная работа позволит создать конкурентоспособный, эффективный и актуальный для рынка самолет", - отметил президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.

В рамках развития программы нового самолета будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители компании ГСС и авиакомпании S7.

По предварительным оценкам перспективная потребность российского рынка в таких машинах может достичь 200-300 самолетов, зарубежного - до 3000.

В 2018 году компания ГСС совместно с ведущими научными авиационными центрами - ФГУП "ЦАГИ", ФГУП "ВИАМ" и национальным Институтом Авиационных Технологий, займется созданием модификации самолета на 75 мест, в том числе с учетом требований стартового заказчика.

Планируется, что самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Конфигурация фюзеляжа останется неизменной, в то время как общий вес конструкции планируется снизить на 10-15%, улучшить аэродинамическое качество на 10%, на 5% сократить путевой расход топлива и увеличить долю композиционных материалов в конструкции. Также ведется работа над снижением эксплуатационных расходов и расходов на ППО.

Со стороны bmpd напомним, что решение о создании радикально переработанной укороченной версии самолета Sukhoi SuperJet 100 в 75-местном классе, обозначаемой предварительно как SSJ75, было принято ГСС и ОАК в 2017 году. В марте 2018 года программа была поддержана Правительством и Президентом России, согласившимися в предварительном порядке выделить на НИОКР около 85 млрд рублей.

Летные испытания первого опытного образца нового самолета должны начаться в конце 2021 года С целью развития программы SSJ75 будет создан наблюдательный совет с участием ГСС и авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь").

На выставке в Анталии президент ГСС Александр Рубцов заявил, что в качестве приоритетных заказчиков версии SSJ75 рассматриваются также Министерство обороны России, другие силовые силовые структуры и Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" - "У нас потенциальный заказ от СЛО (специальный летный отряд "Россия") 10 машин, потенциальный заказ от Минобороны - от 30 до 40 самолетов, с МЧС пока все контракты на стадии обсуждения. У нас с силовыми структурами не принято подписывать рамочных контрактов, потому что у нас есть федеральный закон, который требует достаточно серьезной конкурсной процедуры при закупках", - сообщил Рубцов.

По предварительной информации первые самолеты силовым структурам и СЛО могут быть поставлены уже в 2023 году. Начало поставок SSJ75 коммерческим эксплуатантам (первым из которых теперь должна стать S7 Airliners) ожидается в 2024 году.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
СуперДжет-100
Компании
S7 Airlines
ВИАМ
ГСС
Минoбороны РФ
МЧС
ОАК
ЦАГИ
Персоны
Рубцов Александр

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