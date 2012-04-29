Путин напомнил предприятиям оборонного комплекса о финансовой дисциплине
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил предприятиям оборонного комплекса о необходимости соблюдения финансовой дисциплины.
"При всех положительных факторах, которые есть в этой сфере,…мы никогда не должны забывать и о финансовой дисциплине", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ, говоря о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, решения последнего времени, связанные с усилением финансовой дисциплины, по мнению заказчиков, в том числе Минобороны, говорят о том, что данные решения действуют "достаточно эффективно".
"Финансовая дисциплина повышена - эффективность самого производства повышается", - добавил президент.
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27.04.2018
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