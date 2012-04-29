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Путин напомнил предприятиям оборонного комплекса о финансовой дисциплине

28.04.2018 РИА Новости 674 1
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма в Санкт-
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил предприятиям оборонного комплекса о необходимости соблюдения финансовой дисциплины.

"При всех положительных факторах, которые есть в этой сфере,…мы никогда не должны забывать и о финансовой дисциплине", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ, говоря о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, решения последнего времени, связанные с усилением финансовой дисциплины, по мнению заказчиков, в том числе Минобороны, говорят о том, что данные решения действуют "достаточно эффективно".

"Финансовая дисциплина повышена - эффективность самого производства повышается", - добавил президент.
27.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
mariamalova1
Удалено 2018.04.28 14:27 / Спам
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