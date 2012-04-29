Экспедиция отправится в Финский залив на поиск затонувшей советской подлодки
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Лед на поверхности Финского залива. Архивное фото.
Источник: © Depositphotos / Mcseem
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" начинает 30 апреля экспедицию с целью проведения подводного обследования и идентификации советской подлодки времен Великой Отечественной войны, обнаруженной ранее у острова Большой Тютерс (Финский залив), сообщил РИА Новости в пятницу руководитель экспедиции Константин Богданов.
Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок в годы Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы РФ генерала армии Николая Ковалева. За это время обнаружены более 10 лодок, в том числе четыре именно в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.
"Подводно-поисковая экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" начнёт работу в Финском заливе, в районе острова Гогланд 30 апреля. В программе экспедиции планируется проведение подводного обследования и идентификации обнаруженного ранее у острова Большой Тютерс корпуса советской подводной лодки, а также дальнейшее проведение поисковых работ по обнаружению мест гибели подводных лодок на месте бывшего немецкого минного заграждения "Зее Игель", - сказал Богданов.
По его словам, по оценочным данным, в российских территориальных водах могут оставаться ещё 4 или 5 подводных лодок, среди которых могут оказаться Щ-405, М-96, Щ-308, Щ-302.
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27.04.2018
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