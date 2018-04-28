Россию предупредили: могут быть бомбардировки
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Израильский самолет-истребитель.
Источник: © AFP 2017, Jack Guez
Поставки комплексов С-300 режиму Башара Асада снижают безопасность в регионе.
После ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам режима Башара Асада в Сирии Россия рассматривает возможность поставки дружественной ей ближневосточной стране комплексов противовоздушной обороны С-300. Израиль, который давно выступает против таких поставок, заявил о готовности уничтожить системы ПВО, если они будут угрожать его собственной безопасности. Российский оппозиционный политик Константин Боровой рассказал "Апострофу", чем это может закончиться.
Израиль в вопросе своей безопасности на компромиссы не идет: как только возникает опасность передачи серьезного оружия Ирану или боевикам, скажем, "Хезболлы", он тут же предпринимает военные действия. У Израиля очень сильная агентурная сеть, и обычно он очень хорошо и точно знает, что происходит, например, в Сирии. Я думаю, что переговоры, какими бы они ни были, приведут к тому, что Россия откажется от поставок С-300 Сирии. Хотя бы потому, что предыдущие похожие поставки заканчивались бомбежками складов.
Россия, конечно, может поставить С-300 в Сирию, даже самой себе на военные базы. Но как только возникнет опасность получения этого оружия террористами (из "Хезболлы" или ХАМАС, - прим. "Апостроф") или Ираном, который поддерживает террористов, тут же эти склады будут подвергнуты бомбардировке - в этом нет никаких сомнений. Не думаю, что Израиль будет реагировать просто на поставки С-300 Сирии, если оружие не будет им угрожать, если оно не появится на границе с Израилем.
Дело в том, что Иран находится под очень серьезными санкциями, и поставки вооружений Ирану грозят более серьезными санкциями, чем по делу Скрипаля или Магнитского - это уже санкции ООН. Иран не отказался от идеи уничтожения Израиля, и эти аятоллы постоянно об этом заявляют.
Израиль старается не нагнетать напряженность в отношениях с Россией. Во многих случаях он даже не заявлял о поддержке санкций. Он демонстрирует нейтралитет - в той степени, в которой только может. Но в том случае, когда возникает угроза самому Израилю и его гражданам, компромиссы невозможны.
Россия прекрасно знает о позиции Израиля в этом вопросе. И много раз даже российская пропаганда использовала этот факт, что Израиль сохраняет, что ли, в некоторой степени нейтралитет по отношению к России, в отличие от многих западноевропейских стран. Для Израиля красная линия проходит в другом месте, чем для США и европейских стран.
То, что сейчас делает Израиль, это не угрозы, а предупреждение России - насколько я понимаю, очень спокойное и взвешенное. Что Израиль заботится только о себе и своих гражданах и не допустит снижения уровня безопасности - здесь позиция очень ясная. Поставка С-300 режиму Асада, безусловно, снижает уровень безопасности, особенно из-за возможности перемещения оружия в Иран или в руки террористических организаций.
Очень надеюсь, что Россия прислушается к предупреждению.
Константин Боровой
Апостроф, Украина
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27.04.2018
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№1
28.04.2018 18:02
"Россия, конечно, может поставить С-300 в Сирию, даже самой себе на военные базы. Но как только возникнет опасность получения этого оружия террористами (из "Хезболлы" или ХАМАС, - прим. "Апостроф") или Ираном ..."
"Иран находится под очень серьезными санкциями, и поставки вооружений Ирану грозят более серьезными санкциями ..."
О чём это он - мы в Иран поставили пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-1 в 2016 году.
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