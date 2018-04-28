Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
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Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, заявил Business Line генеральный директор российской самолетостроительной корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.
По его словам, компания "готова передавать технологии и проводить обучение персонала". "Индия является одним из наших главных партнеров. Поэтому мы готовы сделать и предпринять большие шаги с индийским правительством в рамках этой программы. Возможна передача технологий", — сказал менеджер.
В интервью изданию Тарасенко отметил, что Россия готова производить МиГ-35 в Индии. "Организация производства МиГ-35 в Индии возможна после доставки пилотной партии самолета. Мы готовы обсудить это с правительством", — сказал гендиректор.
По его словам, авиационный комплекс МиГ-35 должен стать логическим продолжением совместной работы. "Мы создадим как производственные, так и обслуживающие объекты. Будет несколько этапов. Первым этапом будет модульная сборка с использованием наборов модулей, поставляемых нами. В будущем совместно с Индией возможна локализация вплоть до полного цикла производства", — сказал Тарасенко.
Также сообщается, что "МиГ" (посредством "Рособоронэкспорта") участвует в тендере ВВС Индии, предполагающем покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. В тендере также задействованы, в частности, западные компании Boeing, Lockheed Martin и SAAB.
МиГ-35 с начала 2000-х представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен получить радар "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой. МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения.
В апреле 2018 года авторитетное издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц (советника по национальной безопасности Аджита Довала и министра обороны Санджайте Митру) сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом российскую.
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27.04.2018
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