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Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35

28.04.2018 Lenta.ru 752 1
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Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, заявил Business Line генеральный директор российской самолетостроительной корпорация "МиГ" Илья Тарасенко.

По его словам, компания "готова передавать технологии и проводить обучение персонала". "Индия является одним из наших главных партнеров. Поэтому мы готовы сделать и предпринять большие шаги с индийским правительством в рамках этой программы. Возможна передача технологий", — сказал менеджер.

В интервью изданию Тарасенко отметил, что Россия готова производить МиГ-35 в Индии. "Организация производства МиГ-35 в Индии возможна после доставки пилотной партии самолета. Мы готовы обсудить это с правительством", — сказал гендиректор.

По его словам, авиационный комплекс МиГ-35 должен стать логическим продолжением совместной работы. "Мы создадим как производственные, так и обслуживающие объекты. Будет несколько этапов. Первым этапом будет модульная сборка с использованием наборов модулей, поставляемых нами. В будущем совместно с Индией возможна локализация вплоть до полного цикла производства", — сказал Тарасенко.

Также сообщается, что "МиГ" (посредством "Рособоронэкспорта") участвует в тендере ВВС Индии, предполагающем покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. В тендере также задействованы, в частности, западные компании Boeing, Lockheed Martin и SAAB.

МиГ-35 с начала 2000-х представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, разрабатываемому на существенно доработанной платформе МиГ-29. В частности, самолет должен получить радар "Жук-А" с активной фазированной антенной решеткой. МиГ-35 рассматривается разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения.

В апреле 2018 года авторитетное издание Janes со ссылкой на официальных индийских лиц (советника по национальной безопасности Аджита Довала и министра обороны Санджайте Митру) сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Издание также отметило, что индийская сторона уведомила об этом российскую.
27.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SAAB
МиГ РСК
РОЭ
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Vadim Martinov
133
№1
28.04.2018 17:57
Блин, как Вы собрались его продавать когда сами уже 2-3 года не можете на вооружение поставить.
Пора уже его в собственные войска поставлять тогда и продавать будет проще, а так шансы ~1-2 %
+3
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