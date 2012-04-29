Иранские БЛА не на шутку встревожили Израиль

Израиль любой ценой решил воспрепятствовать Ирану использовать Сирию в качестве площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, причем не исключается и прямое противостояние, пишет французский бюллетень TTU.

Беспилотный летательный аппарат Hamaseh иранского производства. Источник: theiranproject.com

"Что представляется еще более тревожным, Тегеран признал, что не менее семи его военнослужащих погибли 9 апреля 2018 года в ходе израильского удара по авиабазе Т4 неподалеку от Хомса. Среди погибших фигурирует старший офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который, по информации израильской разведки, является специалистов в области БЛА. Впервые Тегеран открыто признал людские потери вызванные деятельностью "сионистского врага"", – приводит статью bmpd.

Спустя некоторое время Израиль стал утверждать, что иранский БЛА со взрывчаткой, взлетевший с авиабазы Т4 в феврале текущего года, был сбит после вторжения в воздушное пространство еврейского государства.

По данным автора, израильская разведка проявляет всё больший интерес к иранским беспилотникам.

Их БЛА не такие совершенные, как наши, но они неплохие и могут быть эффективными,

цитирует издание представителя военного ведомства Израиля.

Один из беспилотников – Hamaseh, который "при массе 440 кг может нести полезную нагрузку в виде электронных систем и ракет и имеет радиус действия в 200 км".

По словам представителя ведомства, "иранцы доказали, что у них есть БЛА для ударных задач, хотя у этих аппаратов не такая точность, о которой они говорят". Вместе с тем угроза их нападения на "стратегические объекты, такие как военные базы, электростанции, порты", позволяет Израилю рассматривать эти беспилотники, развернутые в Сирии или Ливане, как "законную цель".