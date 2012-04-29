Иранские БЛА не на шутку встревожили Израиль
|
|
Израиль любой ценой решил воспрепятствовать Ирану использовать Сирию в качестве площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, причем не исключается и прямое противостояние, пишет французский бюллетень TTU.
|Беспилотный летательный аппарат Hamaseh иранского производства.
|Источник: theiranproject.com
"Что представляется еще более тревожным, Тегеран признал, что не менее семи его военнослужащих погибли 9 апреля 2018 года в ходе израильского удара по авиабазе Т4 неподалеку от Хомса. Среди погибших фигурирует старший офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который, по информации израильской разведки, является специалистов в области БЛА. Впервые Тегеран открыто признал людские потери вызванные деятельностью "сионистского врага"", – приводит статью bmpd.
Спустя некоторое время Израиль стал утверждать, что иранский БЛА со взрывчаткой, взлетевший с авиабазы Т4 в феврале текущего года, был сбит после вторжения в воздушное пространство еврейского государства.
По данным автора, израильская разведка проявляет всё больший интерес к иранским беспилотникам.
Их БЛА не такие совершенные, как наши, но они неплохие и могут быть эффективными,
цитирует издание представителя военного ведомства Израиля.
Один из беспилотников – Hamaseh, который "при массе 440 кг может нести полезную нагрузку в виде электронных систем и ракет и имеет радиус действия в 200 км".
По словам представителя ведомства, "иранцы доказали, что у них есть БЛА для ударных задач, хотя у этих аппаратов не такая точность, о которой они говорят". Вместе с тем угроза их нападения на "стратегические объекты, такие как военные базы, электростанции, порты", позволяет Израилю рассматривать эти беспилотники, развернутые в Сирии или Ливане, как "законную цель".
|
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2018 MALE RPAS: беспилотник для Европы
28.04.2018 Последний миротворец: Пентагон не обвиняет россиян
28.04.2018 Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной
28.04.2018 На репетиции парада в Москве впервые показали БЛА "Корсар"
28.04.2018 В Йемене ликвидирован один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"*
28.04.2018 Вооруженные силы Швейцарии проводят испытания мини-БЛА двух типов
28.04.2018 "Новые системы смогут эффективно решать задачи без участия человека"
28.04.2018 Россия впервые показала семейство ударных беспилотников