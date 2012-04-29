Долетались... ФСБ задержала членов "спящей" ячейки ИГ* из Нового Уренгоя
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Федеральная служба безопасности задержала четырёх членов "спящей ячейки" террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших ряд терактов в Москве, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ
© ФСБ РФ
Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона
— говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что координация деятельности задержанных осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.
Как отметили в ФСБ, в ходе оперативных мероприятий была выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.
В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержаны 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий
- сообщили в ЦОС.
В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России
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27.04.2018
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