Ситуация в Сирии. Южнее Дамаска продолжаются бои с террористами

Сирийская армия продолжает наступление южнее Дамаска. В городе Ракка прогремел очередной взрыв. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

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К югу от Дамаска в течение дня разворачивались бои между правительственной армией и отрядами "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ). САА ударила по опорным пунктам исламистов в районах Хаджар Аль-Асвад и Аль-Мадания. В результате атаки под контроль правительственных подразделений перешел завод по переработке отходов. Кроме того, во время столкновений были ликвидированы десятки радикалов, а также несколько подземных переходов. Прикрытие с воздуха силам САР обеспечивали российские ВКС. Взаимные обстрелы также отмечались в районе населенных пунктов Бейт-Сахма и Ялда.

Оппозиционные источники опубликовали сообщения о том, что в ходе вооруженных стычек был убит заместитель командира проасадовского формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) по имени Хайдар Наама. Однако пока эта информация не получила подтверждения из других источников.

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вновь нанесли ответные удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований, сотрудничающих с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), на юге провинции Идлиб. Как сообщалось ранее, несмотря на то, что на территории региона находится одна из зон снижения напряженности, в отношении "ан-Нусры" режим прекращения огня не действует.

В городе Ракка прогремел новый взрыв. Взрывное устройство, установленное еще во время оккупации населенного пункта боевиками ИГ, разорвалось в одном из центральных кварталов. В результате детонации СВУ погиб один местный житель, еще как минимум трое получили ранения.

На севере Хамы в течение всего дня фиксировались столкновения между сирийской армией и боевиками антиправительственного альянса. Значительную поддержку силам САР оказывали российские военные самолеты, наносившие точечные авиаудары по огневым позициям радикалов на окраине населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. К вечеру появилась информация о том, что террористический альянс объявил о начале военной операции против САА на севере Хамы. Обстрелам джихадистов подверглись укрепрайоны правительственных сил вблизи населенных пунктов Аль-Мугайр, Керназ, Хамамият и Кафр Набуда, в результате чего ранения получили несколько местных жителей. В свою очередь САА интенсифицировала удары по опорным пунктам террористов.