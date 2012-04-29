На репетиции парада в Москве впервые показали БЛА "Корсар"
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Во время ночной репетиции парада Победы в Москве широкой публике были впервые показаны два российских беспилотника "Корсар", передает ТАСС.
Александр Щербак/ТАСС
Один из беспилотников – вертолетного типа, другой – самолетного. Назначение обоих типов – нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы, разведка, доставка грузов.
Сообщается, что "самолетный "Корсар" построен из композитов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 кг и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты".
"Вертолетный "Корсар" построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник также имеет на вооружении управляемые и неуправляемые ракеты", – говорится в публикации.
Среди новинок были также представлены роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9", боевая машина поддержки танков "Терминатор-2". Всего в механизированной колонне по Красной площади пройдут более 120 единиц техники.
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27.04.2018
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