Российскую группировку в Средиземноморье пополнила плавучая мастерская с Балтики
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В пункт МТО российского флота в Тартусе прибыла плавучая мастерская ПМ-82 из состава Балтийского флота, сообщают Известия.
http://www.severinform.ru
В Сирии это судно обеспечения задержится на 6 месяцев и будет отвечать за боеготовность кораблей ВМФ РФ.
"Плавмастерская ПМ-82 совершила переход в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения кораблей ВМФ России у берегов Сирии. Использование ПМ-82 позволит снять значительную часть нагрузки по текущему ремонту с кораблей обеспечения Черноморского флота", – рассказали газете в военном ведомстве.
Плавучие мастерские предназначены для срочного ремонта кораблей, их вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. На них имеется станочное оборудование и подъемные устройства.
Мастерская вооружена двумя 25-мм двуствольными автоматическими корабельными артустановками.
ВМФ СССР до 1991 года держал в Средиземном море пятую эскадру. Ее еще называли Средиземноморской. Она формировалась из кораблей трех флотов – Черноморского, Балтийского и Северного. Соответственно, в Тартусе находились плавучие мастерские всех этих флотов. Чаще всего они отвечали за межпоходный ремонт кораблей и подводных лодок. Обычно работы длились около двух недель. На это время экипаж корабля отправляли на берег для отдыха,
рассказал бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
По его словам, советские плавмастерские также оказывали большую помощь сирийской армии, ремонтируя боевые корабли этой страны.
ПМ-82 проекта 304 построена в Польше в 1978 году. В 2015-м была модернизирована. Экипаж судна – 193 человека.
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27.04.2018
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№1
28.04.2018 02:03
Цитата, q
Мастерская вооружена двумя 25-мм двуствольными автоматическими корабельными артустановками.На нее бы модуль ТОРа установить в тестовом режиме
Места предостаточно должно быть, да и экипажу спокойнее.
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