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"Ратники" в строю. На Параде в Приморье покажут новую экипировку

28.04.2018 Военное обозрение 822 0
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В рамках торжественного шествия военнослужащих в Петропавловске-Камчатском, посвящённого Дню Победы, морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые представят жителям края боевую экипировку "Ратник", сообщает пресс-служба Восточного военного округа

https://tehnowar.ru/

Отмечается, что 9 мая праздничные мероприятия пройдут в трех городах Камчатки, основные традиционно запланированы в Петропавловске-Камчатском.

По главной площади в составе 11 парадных расчетов пройдут более 800 военнослужащих и служащих других ведомств. Впервые один парадный расчет морских пехотинцев Тихоокеанского флота будет экипирован в костюм "Ратник"

— говорится в сообщении.

В составе механизированной колонны проследуют новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "КамАЗ", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы залпового огня "Град" и специальная техника. Кроме того, будут показаны пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и новые бронетранспортёры БТР-82А. Всего в механизированной колонне задействуют 21 единицу боевой техники, добавили в пресс-службе
27.04.2018
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Продукция
6Б21 Пермячка
96К6 Панцирь-С1
Бастион
БТР-80
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