"С учетом боев в мегаполисах". В США пересмотрят программу подготовки армии
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В программу подготовки американской армии войдут "городские бои". Конгресс США запросил отчёт начальника штаба армии США генерала Марка Милли о программе модернизации войск для боевых действий в мегаполисах, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
http://www.globallookpress.com/
Конгрессмены указывают, что генерал неоднократно заявлял о неготовности армии США к городским боям. Поэтому они запросили информацию о том, какие конкретно шаги проводит военное ведомство для создания Центра городской войны (urban warfare center). По результатам отчёта Конгресс будет принимать решение о дальнейшем финансировании программ по развитию армии.
В частности, отмечается, что такие модели вооружений, как танк Abrams, не приспособлены для боёв в городе и будут весьма уязвимы. Кроме того, в городах войска столкнутся с тоннелями и небоскрёбами, что сделает продвижение солдат весьма проблематичным. Поэтому в Конгрессе запрашивают данные о том, как именно военное ведомство готовится к борьбе с подобными угрозами.
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27.04.2018
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