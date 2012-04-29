Индия не уведомляла Россию о выходе из проекта истребителя пятого поколения



Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov / Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.Источник: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /

АНТАЛЬЯ, 27 апр - РИА Новости. Россия не получала от руководства Индии уведомления о выходе Нью-Дели из совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения (Fifth generation fighter aircraft, FGFA), заявил РИА Новости в пятницу в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" (включает в свой состав "Рособоронэкспорт") Виктор Кладов.

Ранее в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что Индия уведомила Россию о выходе из совместной программы разработки истребителя пятого поколения FGFA, длившейся на протяжении последних 11 лет. Причиной отказа стали якобы несоответствие российской машины требованиям ВВС Индии по скрытности, авионике, радарам и сенсорам.

При этом в публикации отмечалось, что ВВС Индии могут в дальнейшем вернуться к рассмотрению данного проекта или приобрести уже готовый истребитель пятого поколения (Су-57, ранее известен как ПАК ФА), после того, как тот будет принят на вооружение Воздушно-космических сил РФ.

Кладов опроверг информацию ряда зарубежных СМИ, согласно которой Индия уведомила Россию о своём выходе из этого проекта.

"Я не могу комментировать догадки зарубежных журналистов. Могу комментировать только заявления суверенного руководства Индии. От него таких заявлений не было", - подчеркнул Кладов.

"Сейчас в высшем военном руководстве Индии идут споры о концепции развития ВВС страны в целом: может быть разработать свой истребитель, а может купить готовые машины. Давайте уважать их суверенное право принимать это решение", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах затягивания сроков реализации проекта FGFA.