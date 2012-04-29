Индия не уведомляла Россию о выходе из проекта истребителя пятого поколения
|
|
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
АНТАЛЬЯ, 27 апр - РИА Новости. Россия не получала от руководства Индии уведомления о выходе Нью-Дели из совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения (Fifth generation fighter aircraft, FGFA), заявил РИА Новости в пятницу в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" (включает в свой состав "Рособоронэкспорт") Виктор Кладов.
Ранее в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что Индия уведомила Россию о выходе из совместной программы разработки истребителя пятого поколения FGFA, длившейся на протяжении последних 11 лет. Причиной отказа стали якобы несоответствие российской машины требованиям ВВС Индии по скрытности, авионике, радарам и сенсорам.
При этом в публикации отмечалось, что ВВС Индии могут в дальнейшем вернуться к рассмотрению данного проекта или приобрести уже готовый истребитель пятого поколения (Су-57, ранее известен как ПАК ФА), после того, как тот будет принят на вооружение Воздушно-космических сил РФ.
Кладов опроверг информацию ряда зарубежных СМИ, согласно которой Индия уведомила Россию о своём выходе из этого проекта.
"Я не могу комментировать догадки зарубежных журналистов. Могу комментировать только заявления суверенного руководства Индии. От него таких заявлений не было", - подчеркнул Кладов.
"Сейчас в высшем военном руководстве Индии идут споры о концепции развития ВВС страны в целом: может быть разработать свой истребитель, а может купить готовые машины. Давайте уважать их суверенное право принимать это решение", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах затягивания сроков реализации проекта FGFA.
|
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.11.2017 Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.02.2017 "Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
18.10.2016 Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
01.07.2015 Крылья макетов
24.02.2015 Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
08.01.2013 Военно-техническое сотрудничество России с Индией
15.03.2011 Улетая от Китая