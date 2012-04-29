В США прогнозируют смерть российской морской авиации
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Морская авиация ВМФ России находится в очень тяжелом положении и требует немедленных решений касательно перспектив своего развития, полагает американский эксперт Роберт Фарли.
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Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии, ни один авианосец не может быть заложен,
цитирует Фарли Лента.ру.
Он отмечает в своей статье для National Interest, что "хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит". Эксперт вспоминает обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей, однако такие заявления, по его мнению, "обусловлены соображениями престижа".
"В сложившейся ситуации, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае", – пишет Фарли.
В настоящее время в составе ВМФ РФ имеется лишь один авианосец – тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В 1990-е и 2000-е корабль неоднократно ремонтировался. В ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в САР) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). Сейчас находится на ремонте.
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27.04.2018
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