В США прогнозируют смерть российской морской авиации

Морская авиация ВМФ России находится в очень тяжелом положении и требует немедленных решений касательно перспектив своего развития, полагает американский эксперт Роберт Фарли.

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Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии, ни один авианосец не может быть заложен,

цитирует Фарли Лента.ру.

Он отмечает в своей статье для National Interest, что "хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит". Эксперт вспоминает обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей, однако такие заявления, по его мнению, "обусловлены соображениями престижа".

"В сложившейся ситуации, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае", – пишет Фарли.

В настоящее время в составе ВМФ РФ имеется лишь один авианосец – тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В 1990-е и 2000-е корабль неоднократно ремонтировался. В ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в САР) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). Сейчас находится на ремонте.