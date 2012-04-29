В Йемене ликвидирован один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"*

Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"* погиб в Йемене в результате удара с беспилотника, передает РИА Новости сообщение источника в провинции Шабва.

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Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды"* Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена,

сказал агентству источник.

По словам собеседника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды"* в провинции Шабва".

Ранее, 23 апреля, стало известно о гибели главы Высшего политического совета Йемена и лидера движения "Ансар Алла" Салеха ас-Сама. Духовный лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, контролирующий северную часть Йемена, пообещал наказать причастных к убийству главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию.

* Террористическая организация запрещена в России.