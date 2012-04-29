Войны не будет. Пхеньян и Сеул подписали совместную декларацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Associated Press по итогам саммита глав двух государств.

Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

- говорится в документе.

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В декларации указано, что Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Страны продолжат активный диалог на высшем уровне.

Обе стороны заявили, что будут добиваться создания "постоянного и прочного" мира на полуострове. Декларация включает в себя обещания продолжить сокращение вооружений, прекратить враждебные действия, превратить укрепленную границу в зону мира и начать многосторонние переговоры с другими странами ради заключения соглашения об окончании Корейской войны

Согласно декларации, страны договорились решать и гуманитарные проблемы, включая проблему воссоединения корейских семей. Помимо прочего, КНДР и Южная Корея договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран.

Север и Юг Кореи в перспективе также намерны подписать мирный договор.

КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира

- говорится в документе.