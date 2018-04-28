"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
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Россия до конца года поставит Иордании три тяжёлых вертолёта Ми-26Т2 в рамках контракта на четыре такие машины, заявил журналистам в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
https://defence.ru/
Идёт исполнение контракта — в этом году мы должны завершить поставки. Всего речь идёт о четырёх машинах
— приводит РИА Новости слова Богинского
Ранее на официальном сайте Минобороны Иордании было опубликовано сообщение о том, что российский вертолёт Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС королевства. В военном ведомстве этой страны отметили, что данная машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки ещё нескольких вертолётов данной модели. Позднее данную информацию подтвердили в пресс-службе "Вертолётов России".
Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
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27.04.2018
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BorSch
5313
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№1
28.04.2018 18:17
Цитата, q
Машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки ещё нескольких вертолётов данной модели. Позднее данную информацию подтвердили в пресс-службе "Вертолётов России".И таки где "Вертолеты России" берут украинские двигатели?!
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