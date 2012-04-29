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Территорию под Дамаском зачищают "Шилки"

28.04.2018 Военное обозрение 492 0
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Сирийское командование направило на зачистку от террористов территории лагеря палестинских беженцев Ярмук большую часть из имеющихся в его распоряжении самоходных установок ЗСУ-23-4, пишет Российская газета.

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"В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена "Шилка", получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками. Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект", – говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, сирийцы используют ЗСУ-23-4 в качестве машин огневой поддержки – они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты, плотным огнем уничтожая на дальности до 2 км, пулеметчиков, снайперов, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием.

https://twitter.com/o_gilvi

Автор отмечает, что особенно возрастает эффективность установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет обстреливать боевиков на верхних этажах зданий.

Как отмечают эксперты, сегодня без "Шилок" не обходится ни одна масштабная операция сирийской армии.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Шилка

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