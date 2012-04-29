Территорию под Дамаском зачищают "Шилки"
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Сирийское командование направило на зачистку от террористов территории лагеря палестинских беженцев Ярмук большую часть из имеющихся в его распоряжении самоходных установок ЗСУ-23-4, пишет Российская газета.
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"В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена "Шилка", получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками. Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект", – говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, сирийцы используют ЗСУ-23-4 в качестве машин огневой поддержки – они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты, плотным огнем уничтожая на дальности до 2 км, пулеметчиков, снайперов, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием.
https://twitter.com/o_gilvi
Автор отмечает, что особенно возрастает эффективность установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет обстреливать боевиков на верхних этажах зданий.
Как отмечают эксперты, сегодня без "Шилок" не обходится ни одна масштабная операция сирийской армии.
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27.04.2018
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