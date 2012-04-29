Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС Алжира получат пятую ДЭПЛ класса "Кило" в ближайшее время

28.04.2018 ЦАМТО 502 0
0
Понравилась новость?
 +1
Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото
Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 27 апреля. В ближайшее время Военно-морские силы Алжира получат пятую подводную лодку класса "Кило", строительство который было завершено на ОАО "Адмиралтейские верфи" в начале этого месяца.

Как сообщает ресурс Defenceweb.co.za со ссылкой на споттерские фотографии блога Menadefense.net, подводная лодка класса "Кило" Akram Pasha и буксир El Moussanid (703) 12 апреля покинули порт Оран (Алжир) и вышли в Санкт-Петербург для сопровождения в Алжир новой ДЭПЛ проекта 636.1, которая еще не получила названия.

Еще одна подводная лодка проекта 636.1, по всей видимости, войдет в состав алжирского флота в середине 2018 года. Ее строительство практически завершено и скоро начнутся ходовые испытания.

Как уже сообщалось, контракт на поставку ВМС Алжира двух ДЭПЛ усовершенствованного проекта 636.1 был подписан "Рособоронэкспортом" в июне 2014 года. Головная ДЭПЛ этой серии для ВМС Алжира была заложена в 2015 году, спущена на воду 14 марта 2017 года, ходовые испытания начались 4 июня 2017 года. Вторая субмарина была заложена в 2016 году, спущена на воду 29 июня 2017 года.

Новые подводные лодки проекта 636.1 дополнят имеющий флот из четырех субмарин класса "Кило". Две из них были поставлены в 2010 году по контракту 2006 года. До этого Алжир в 1987-1988 гг. получил две ДЭПЛ проекта 877ЭКМ "Палтус". Последние две недавно были модернизированы на российских верфях.

Ресурс Defenceweb.co.za предполагает, что может существовать дополнительный заказ на поставку еще двух ДЭПЛ проекта 636.1, которые могут быть поставлены в 2020-2022 гг.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
РОЭ
Проекты
636.3
877 Палтус

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 08:30
  • 32
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 29.04 08:26
  • 8
В США предрекли смерть морской авиации России
  • 29.04 08:21
  • 12
Легендарный Т-34
  • 29.04 08:15
  • 241
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 29.04 07:12
  • 13
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
  • 29.04 06:01
  • 7228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.04 18:19
  • 8
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
  • 28.04 18:17
  • 1
"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
  • 28.04 18:04
  • 1
"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"
  • 28.04 18:02
  • 1
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 28.04 17:57
  • 1
Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
  • 28.04 16:37
  • 2
Программа двигателя ПД-14: взгляд с Запада
  • 28.04 16:37
  • 461
Претензии к администрации сайта
  • 28.04 16:31
  • 5
Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая
  • 28.04 15:37
  • 1470
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы