ВМС Алжира получат пятую ДЭПЛ класса "Кило" в ближайшее время
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Спуск на воду подводной лодки Великий Новгород проекта 636. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
ЦАМТО, 27 апреля. В ближайшее время Военно-морские силы Алжира получат пятую подводную лодку класса "Кило", строительство который было завершено на ОАО "Адмиралтейские верфи" в начале этого месяца.
Как сообщает ресурс Defenceweb.co.za со ссылкой на споттерские фотографии блога Menadefense.net, подводная лодка класса "Кило" Akram Pasha и буксир El Moussanid (703) 12 апреля покинули порт Оран (Алжир) и вышли в Санкт-Петербург для сопровождения в Алжир новой ДЭПЛ проекта 636.1, которая еще не получила названия.
Еще одна подводная лодка проекта 636.1, по всей видимости, войдет в состав алжирского флота в середине 2018 года. Ее строительство практически завершено и скоро начнутся ходовые испытания.
Как уже сообщалось, контракт на поставку ВМС Алжира двух ДЭПЛ усовершенствованного проекта 636.1 был подписан "Рособоронэкспортом" в июне 2014 года. Головная ДЭПЛ этой серии для ВМС Алжира была заложена в 2015 году, спущена на воду 14 марта 2017 года, ходовые испытания начались 4 июня 2017 года. Вторая субмарина была заложена в 2016 году, спущена на воду 29 июня 2017 года.
Новые подводные лодки проекта 636.1 дополнят имеющий флот из четырех субмарин класса "Кило". Две из них были поставлены в 2010 году по контракту 2006 года. До этого Алжир в 1987-1988 гг. получил две ДЭПЛ проекта 877ЭКМ "Палтус". Последние две недавно были модернизированы на российских верфях.
Ресурс Defenceweb.co.za предполагает, что может существовать дополнительный заказ на поставку еще двух ДЭПЛ проекта 636.1, которые могут быть поставлены в 2020-2022 гг.
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27.04.2018
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