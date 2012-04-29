Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире

28.04.2018 ТАСС 464 0
0
Понравилась новость?
 +1
SS-520-4
Японская ракета-носитель SS-520-4.
Источник: JAXA

Длина ракеты составляет всего 9,54 метра

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале этого года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Об этом в пятницу сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности", - сказал представитель JAXA Хирото Кабу.

Длина ракеты составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, вес - 2,6 тонны. В январе прошлого года первый ее запуск завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Однако 3 февраля этого года JAXA удалось с ее помощью успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R, который весит всего 3 кг.

За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска SS-520. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
SS-520
Компании
JAXA

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 08:30
  • 32
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 29.04 08:26
  • 8
В США предрекли смерть морской авиации России
  • 29.04 08:21
  • 12
Легендарный Т-34
  • 29.04 08:15
  • 241
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 29.04 07:12
  • 13
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
  • 29.04 06:01
  • 7228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.04 18:19
  • 8
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
  • 28.04 18:17
  • 1
"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
  • 28.04 18:04
  • 1
"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"
  • 28.04 18:02
  • 1
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 28.04 17:57
  • 1
Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
  • 28.04 16:37
  • 2
Программа двигателя ПД-14: взгляд с Запада
  • 28.04 16:37
  • 461
Претензии к администрации сайта
  • 28.04 16:31
  • 5
Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая
  • 28.04 15:37
  • 1470
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы