Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире
|
|
Японская ракета-носитель SS-520-4.
Источник: JAXA
Длина ракеты составляет всего 9,54 метра
ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале этого года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Об этом в пятницу сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши технологические возможности", - сказал представитель JAXA Хирото Кабу.
Длина ракеты составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, вес - 2,6 тонны. В январе прошлого года первый ее запуск завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Однако 3 февраля этого года JAXA удалось с ее помощью успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R, который весит всего 3 кг.
За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска SS-520. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).
|
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.04.2018 Японцы приспособили искусственный кишечник для смешивания ракетного топлива
06.02.2018 Японская ракета-носитель SS-520 успешно вывела на орбиту спутник TRICOM-1R
27.12.2017 Япония перенесла сроки повторного запуска ракеты-носителя самого компактного в мире класса
01.08.2017 Запуск первой в Японии частной ракеты завершился неудачно
16.01.2017 В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
12.01.2017 Япония отложила запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1
12.01.2017 Запуск самой маленькой в мире ракеты был отменен из-за сильного ветра
04.08.2016 Япония будет запускать мини-спутники с помощью переоборудованной метеорологической ракеты