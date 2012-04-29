В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю



Самолет Су-27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Самолет Су-27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разведку у границ России за прошедшую неделю провели 17 иностранных самолетов, следует из данных газеты Вооруженных сил России "Красная звезда".

Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО десять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства России не допущено", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе разведку у российских границ провели 18 самолетов, при этом истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

По мнению заместителя главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперта в области авиации Дмитрия Дрозденко, такая активность не может не настораживать. Как он пояснил в эфире радио Sputnik, это может говорить о том, что противник готовится к каким-то действиям или создает новый массив разведывательной информации.