"Новые системы смогут эффективно решать задачи без участия человека"



Юрий Губсков.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Юрий Губсков.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Начальник межвидового центра подготовки войск радиоэлектронной борьбы полковник Юрий Губсков — о создании средств РЭБ нового поколения, подготовке специалистов и сильных сторонах российских технологий

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) играют важную роль в современных войнах и вооруженных конфликтах. Несомненным мировым лидером в создании таких средств является Россия. Даже Пентагон неоднократно признавал превосходство РФ в этой области.

1084-й Межвидовой центр подготовки и боевого применения (МЦПБП) войск радиоэлектронной борьбы военные часто называют колыбелью РЭБ. Помимо обучения военнослужащих, специалисты центра исследуют перспективные направления развития соответствующих технических средств и испытывают всё новые комплексы.

О том, какие задачи стоят перед центром, о современных средствах РЭБ "Известиям" рассказал начальник МЦПБП полковник Юрий Губсков.

— Чем занимается ваш центр — уникальная и во многом закрытая структура Вооруженных сил?

— Мы решаем широкий спектр задач. Это прежде всего образовательная, научная и испытательная деятельность. Мы обучаем военнослужащих различных категорий нескольким десяткам военно-учетных специальностей. На базе центра организована переподготовка личного состава соединений, воинских частей и подразделений РЭБ на новые образцы техники. Также занимаемся обучением иностранных военных специалистов.

Что касается научной деятельности, это исследования в области создания и модернизации аппаратуры РЭБ, разработка алгоритмов, математических моделей и специального программного обеспечения.

Военнослужащие в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" в рамках тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Какие испытания проводятся на базе МЦПБП?

— Специалисты центра принимают активное участие в государственных испытаниях опытных образцов техники РЭБ. Проводим оценку эффективности средств и комплексов радиоэлектронной борьбы.

При этом особое внимание уделяем реалистичности моделей современных форм и способов боевых действий. На словах это звучит просто, но, чтобы получить максимальную реалистичность, надо проделать сложную работу. Результат достигается непрерывным анализом современных и перспективных радиоэлектронных средств, вариантов их применения в военных целях, компьютерным моделированием с учетом особенностей театра военных действий, в том числе рельефа местности и климата. Именно это и обеспечивает достоверность полученных результатов.

Такие исследования позволяют выработать оптимальные варианты боевого применения в различных ситуациях и подготовить рекомендации для воинских частей и подразделений РЭБ, предприятий промышленности, занимающихся разработкой техники.

Цикл создания техники для радиоэлектронной борьбы: "идея — исследование — разработка — изготовление экспериментального образца — испытания". Благодаря возможностям центра эта последовательность дополняется новыми этапами: "исследования способов боевого применения — выработка предложений по совершенствованию".

— Какие новинки в ближайшее время пополнят арсенал войск РЭБ?

— В последние годы активно ведется разработка новейших средств и комплексов радиоэлектронной борьбы, но далеко не всю информацию по новой технике можно раскрывать. Могу сказать, что для многих имеющихся в войсках комплексов готова замена — это высокоэффективные средства, с улучшенными характеристиками и боевыми свойствами.

Облик средств РЭБ качественно меняется. Они становятся более мобильными, высокоинтеллектуальными и автоматизированными. Происходит поэтапный переход от узкоспециализированных к многофункциональным комплексам, позволяющим нарушить функционирование радиоэлектронных систем различного назначения — локации, радиосвязи, навигации и других.

Взвод радиолокационной борьбы производит боевую развертку на полигоне Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Развитие информационных технологий и их использование в технике РЭБ позволяет говорить о возможности создания в ближайшей перспективе роботизированных комплексов с элементами искусственного интеллекта. Новые системы смогут эффективно решать задачи в сложной радиоэлектронной обстановке без участия человека.

— Американцы по опыту различных конфликтов неоднократно отмечали, что Россия достигла впечатляющих результатов в РЭБ. В чем вы видите сильные стороны отечественных систем?

— Высказывания иностранных специалистов мы не комментируем. Однако если такие заявления имеют место, то, думаю, на это есть причины.

Хочу отметить, что российские средства радиоэлектронной борьбы способны противодействовать всем системам управления, стоящим на вооружении в армиях иностранных государств.

Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Любой комплекс РЭБ требует от оператора не только механических действий — включить, переключить, посмотреть. Нужно знание физики, электротехники, математики. Сложно найти специалистов?

— В нашем центре организована подготовка военнослужащих как по призыву, так и по контракту. Основное требование, предъявляемое к обучаемым, помимо физической подготовленности и морально-психологического состояния, — это наличие среднего образования. В то же время мы не можем ставить военкоматам условия — отбирать только физиков и математиков. Поэтому у нас проходят подготовку военнослужащие, имеющие различное базовое образование. И в этом сложность и большая ответственность: за 3–4 месяца обучить специалистов так, чтобы они могли выполнять задачи на высоком уровне и без дополнительной подготовки в войсках.

Что касается математиков, физиков, радиотехников, то в центре есть научная рота, отбор в которую производится из числа выпускников технических вузов.

Алексей Рамм