Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран



Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с предложением сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.

Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам.

Выступая в Сенате, господин Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.

Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.