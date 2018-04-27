Пентагон просит смягчить санкции для сотрудничающих с Россией стран
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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с предложением сделать исключение из закона об антироссийских санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы обеспечить поставки американского оружия в эти страны.
Доклад главы американского ведомства опубликован на сайте Комитета Сената США по вооруженнным силам.
Выступая в Сенате, господин Мэттис заявил, что Индия, Вьетнам и Индонезия имеют большое количество вооружений российского производства, но в то же время «склоняются к тому, чтобы больше покупать американских вооружений». По его словам, список таких стран может меняться очень быстро.
Последние санкции США были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. В список попал, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и группа ГАЗ.
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26.04.2018
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