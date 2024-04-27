«Сизифов труд» белорусского ГВПК



Передача первых девяти серийных грузовых автомобилей МЗКТ-500200 с колесной формулой 4х4 Государственному пограничному комитету Республики Беларусь. Лида, 27.02.2015.

Источник: ОАО "Минский завод колесных тягачей" Передача первых девяти серийных грузовых автомобилей МЗКТ-500200 с колесной формулой 4х4 Государственному пограничному комитету Республики Беларусь. Лида, 27.02.2015.Источник: ОАО "Минский завод колесных тягачей"

Для современной белорусской армии вопрос унификации военной техники по-прежнему является довольно актуальным. Одна из проблем, доставшаяся нам по наследству от Советской Армии – большая разнотипность автомобильной техники. В начале 2000-х, с началом поставок отечественных автомобилей МАЗ 6317 и МАЗ 5316 в войска, она была частично решена. На сегодняшний день это достижение может быть нивелировано попытками ВПК продвинуть (или пропихнуть – нужное подчеркнуть) в армию огромное количество новых образцов техники.

Получается так, что каждое предприятие (которых в ГВПК Беларуси найдется с десяток) стремится создать свое, уникальное (во всех отношениях), изделие и в обязательном порядке довести его до серийного производства, чтобы поставлять впоследствии на экспорт. Ведь не секрет, что иноземные заказчики платят значительно больше, чем родное оборонное ведомство. Однако для удачного старта продаж желательно чтобы эти образцы техники были приняты на вооружение собственных вооруженных сил. После чего можно делать красочные рекламные ролики, плакаты и «срубать бабло», активно продавая свои образцы третьим странам.

Только вот идя на поводу некоторых недобросовестных представителей отечественного ВПК белорусская армия может вернуться к тому, с чем последнее время активно боролась – в Вооруженных Силах опять может появиться огромное количество разнотипной автомобильной техники. Надо отметить, что не унифицированная военная техника будет добавлять только лишние хлопоты зампотехам и при этом вытягивать из и так небольшого военного бюджета дополнительные финансовые затраты на техническое обслуживание этого разношерстного автопарка.

Для примера рассмотрим бортовой автомобиль МЗКТ-500200, активно продвигаемый белорусскими оборонщиками. Для рекламы даже выпустили некоторое количество и показали на ряде военных парадов, где они выступали в роли тягачей буксируемых минометов. Только вот зачем подобный автомобиль для ВС РБ? Если популярно (почти на пальцах) – то для подобных задач достаточно и уже отработанных образцов техники, таких как МАЗ 5316. Почему он не был выбран для этих целей? За последние годы данная техника заняла свою нишу в армии, отработаны методики ее обслуживания, многие «детские болезни» уже преодолены. Казалось бы – бери и пользуйся. Оснащай этими МАЗами минометчиков, устанавливай аппаратуру связи (при модернизации старых КШМ Р-142, на базе автомобиля ГаЗ-66). Не нравятся слишком большие размеры – так ведь проще (и дешевле) конструкторам МАЗа провести ряд работ по уменьшению габаритов машины, чем создавать новую технику. К тому же можно оснастить МАЗ 5316 (либо его модификацию) краном манипулятором – так бойцы вам еще спасибо скажут за упрощение процесса погрузки и разгрузки миномета и боеприпасов к нему.

Так нет-же, кому-то захотелось создать новую машину, которая ни по одному элементу не унифицирована с МАЗами – имеет новый кузов и другой тип двигателя. По сути, абсолютно новая техника. Плюс ко всему имеем полный набор своих «детских болячек», проблемы с обучением водителей и обеспечением запчастями. К тому же необходимо учитывать необходимость налаживания серийного производства – все это также включается в стоимость нового автомобиля. А военный бюджет Беларуси, к сожалению, с каждым годом в долларовом эквиваленте лишь уменьшается. При этом проблем с обновлением военной техники меньше не становится.

Необходимость изыскивать дополнительные средства для создания новой машины, функции которой могут выполнять уже существующие образцы военной техники, является глупостью, которую, хотелось бы верить, случайно не заметили. В свете складывающейся обстановки в регионе, милитаризацией соседних стран, входящих в НАТО или стремящихся туда, увеличением их военных бюджетов, данные действия можно расценивать как подрыв боеготовности армии – не то сейчас время, чтобы «пилить» дополнительные дивиденды за счет собственной безопасности.

Павел Ковалев