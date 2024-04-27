Иранские БЛА вызывают все больше опасений у Израиля

Как сообщает французский бюллетень TTU в материале "Israël: empêcher l’Iran de se servir de l’ "aérodrome" syrien", Израиль любой ценой решил воспрепятствовать Ирану использовать Сирию в качестве площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, причем не исключается и прямое противостояние. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже принял различные меры.

Что представляется еще более тревожным, Тегеран признал, что не менее семи его военнослужащих погибли 9 апреля 2018 года в ходе израильского удара по авиабазе Т4 неподалеку от Хомса. Среди погибших фигурирует старший офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который, по информации израильской разведки, является специалистов в области БЛА. Впервые Тегеран открыто признал людские потери вызванные деятельностью "сионистского врага".

Беспилотный летательный аппарат Hamaseh иранского производства (с) theiranproject.com

Спустя некоторое время Израиль стал утверждать, что иранский БЛА со взрывчаткой, взлетевший с авиабазы Т4 в феврале текущего года, был сбит после вторжения в воздушное пространство Израиля. Важная деталь - это заявление было сделано спустя два месяца после операции, что может служить признанием того, что иранские БЛА представляются не только как средства разведки, но также как и реальное ударное средство, которое может быть использовано для мести за удар по Т4.

Израильская разведка проявляет все больший интерес к иранским БЛА. По словам представителя министерства обороны Израиля, "их БЛА не такие совершенные, как наши, но они неплохие и могут быть эффективными". В последние годы Иран передает свои БЛА союзникам в Сирии, Ирак, и Ливане (для движения "Хезболла"). Один из них - Hamaseh при массе 440 кг может нести полезную нагрузки в виде электронных систем и ракет и имеет радиус действия в 200 км.

По словам израильского военного, "иранцы доказали, что у них есть БЛА для ударных задач, хотя у этих аппаратов не такая точность, о которой они говорят". По его информации, угроза от проникновения [БЛА] и их нападения на "стратегические объекты", такие как военные базы, электростанции, порты, такова, что Израиль полагает, что эти БЛА, развернутые в Сирии или Ливане, являются "законной" целью.

Военная разведка полагает, что Иран ограничен отсутствием системы спутниковой связи, которая позволяет передавать данные в реальном масштабе времени. Использование разведывательных данных может осуществляться только после возвращения БЛА на базу, а это приводит к потере времени.