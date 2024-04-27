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Кремль назвал сообщения СМИ о слежке России за мигрантами в США паранойей

27.04.2018 РИА Новости 76 0
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Московский Кремль. Архивное фото
Московский Кремль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских средствах массовой информации о том, что высланные из США дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями.

"(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег", - сказал Песков журналистам.

По его словам, СМИ должны назвать конкретные фамилии, а также причины, побудившие США выступить с таким заявлением.

"Ни то ни другое сделано не было", - добавил Песков.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты следили за проживающими в Соединенных Штатах россиянами, которых Москва "считала предателями и врагами Кремля". Никаких доказательств издания не приводят.

Высылка дипломатов

В конце марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также закрытии генконсульства в Сиэтле.

Американские власти объяснили свои действия "причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", не предоставив никаких доказательств.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.
26.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
США
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ГРУ

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