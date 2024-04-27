Сирийская РСЗО на базе автомобиля "Садко"

Особенностью боевых действий в Сирии стало активное применение сирийской армией и союзных формирований самостоятельно изготовленных РСЗО. В настоящее время они активно используются в операции по освобождению лагеря беженцев Ярмук в районе Дамаска, сообщает Вестник Мордовии.

Работа РСЗО в Сирии. Источник: twitter.com/Syr_Mil_Wik

Судя по материалам, появляющимся в Сети, здесь активно применяются установки Golan различных калибров. Их устанавливают на пикапы, различные грузовики и даже танки.

"Задействованы и установки на шасси отечественного вездехода ГАЗ-3308 "Садко". Этот факт вызывает наибольший интерес у военных экспертов. Если в отечественных вооруженных силах этот автомобиль используется не так широко, как его предшественник ГАЗ-66, то в Сирии детище отечественного автопрома стало настоящим универсалом", – пишет автор материала Лев Романов.

Он отмечает, что в ракетном варианте "Садко" несут 3 направляющих, которые запускают реактивные снаряды, созданные на основе боеприпасов к БМ-21.

Как видно на фото, сирийские умельцы значительно увеличили боевую часть снарядов. "В результате поражаются цели, лишь находящиеся в зоне прямой видимости (как правило, всего лишь несколько километров), но, исходя из сирийской специфики, больше и не нужно", к тому же применение такого оружия значительно деморализует противника, заключает автор.